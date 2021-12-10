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Cihan Kahraman, Süper Lig heyecanını Samsunspor ile yaşamak istiyor - Son Dakika

Cihan Kahraman, Süper Lig heyecanını Samsunspor ile yaşamak istiyor

10.12.2021 09:13

- Cihan Kahraman, Süper Lig heyecanını Samsunspor ile yaşamak istiyor Sezon başında Almanya Bundesliga'nın ekiplerinden Hertha Berlin'den transfer edilen Samsunsporlu Cihan Kahraman, kırmızı-beyazlı forma ile Süper Lig'e çıkmak istediğini söyledi.

- Cihan Kahraman, Süper Lig heyecanını Samsunspor ile yaşamak istiyor

SAMSUN - Sezon başında Almanya Bundesliga'nın ekiplerinden Hertha Berlin'den transfer edilen Samsunsporlu Cihan Kahraman, kırmızı-beyazlı forma ile Süper Lig'e çıkmak istediğini söyledi.

Samsunspor'un sezon başı transferlerinden olan gurbetçi futbolcu Cihan Kahraman, bu sezon kırmızı-beyazlılarda toplam 11 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 4'üne ilk 11'de başlayan Kahraman, 1 gol ve 1 asist ile takımının başarısına katkı yaptı. Samsunspor'un son haftalardaki yükselen grafiğinde de performansı ile etkili olan Cihan Kahraman, Almanya- Türkiye arasındaki futbol anlayışı ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Almanya'da futbol, Türkiye'ye göre daha taktiksel"

Almanya'da öğretilen ve oynanan futbolun Türkiye'ye göre daha taktiksel olduğuna değinen Cihan Kahraman, "Türkiye'ye temelli olarak bu sezon ilk defa geldim. Daha önce U19 Milli Takım maçı için gelmiştim. 4.5 ay gibi bir sürede çabuk alıştım ve buraya iyi ayak uydurdum. Takım arkadaşlarım da beni iyi karşıladılar. Futbola Berlin'de başladım. FC Union Berlin'e transfer oldum ve profesyonelliğe geçtim. Union Berlin'den, Hertha Berlin'e transfer oldum. Pandemi dolayısıyla pek forma giyemedim ve Samsunspor'a transfer oldum. Almanya ve Türkiye'deki futbol arasındaki en büyük fark; taktiksel bence. Almanya'da futbol, Türkiye'ye göre daha taktiksel. Türkiye futbolunun da iyiye gittiğini düşünüyorum. Türkiye'de oynayan çok iyi yeteneklerimiz var. A Milli Takım'da inşallah elemlerde ve ilerleyen maçlarda iyi sonuçlar alır" dedi.

"Samsunspor formasıyla Süper Lig'e çıkmak istiyorum"

İlk hedefinin Samsunspor ile Süper Lig'e çıkmak olduğunu da ifade eden 23 yaşındaki Kahraman, "Samsunspor formasıyla Süper Lig'e çıkmak istiyorum. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her gün üstüne koyarak daha çok çalışıyoruz. Kişisel hedeflerim; günden güne daha iyi oynamaya çalışıp, gidebildiğim kadar gitmek. Altyapıda daha çok 10 numara mevkiinde oynamıştım. 10 numara kavramı yavaş yavaş bugünün futbolunda yok olmaya başlıyor. O yüzden kendimi 8 numara olarak görüyorum. Mücadele eden ve uzaktan şutlar deneyen bir futbolcuyum. Dripling atıyorum ve öne doğru ara pasları atabiliyorum. Boy olarak kısa olduğum için pozisyon icabı biraz zorluklar oluyor ama mücadele etmek adına vücut da çalışmam lazım. Onu da yapmaya gayret gösteriyorum" diye konuştu.

Cihan Kahraman, Samsun ekibinde bu sezon ligde 342, kupada ise 79 dakika görev aldı.

Cihan Kahraman, Süper Lig heyecanını Samsunspor ile yaşamak istiyor
Cihan Kahraman, Süper Lig heyecanını Samsunspor ile yaşamak istiyor
Cihan Kahraman, Süper Lig heyecanını Samsunspor ile yaşamak istiyor
Cihan Kahraman, Süper Lig heyecanını Samsunspor ile yaşamak istiyor

Spor Toto Süper Lig, Samsunspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cihan Kahraman, Süper Lig heyecanını Samsunspor ile yaşamak istiyor - Son Dakika Spor


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