Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Kırklareli'nde başladı - Son Dakika
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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Kırklareli'nde başladı

03.06.2022 11:44
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Kırklareli'nde başladı

Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 başladı.

Kırklareli'nin ev sahipliği yaptığı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 başladı.

Çim hokeyi sahasında düzenlenen müsabakalarda Norveç temsilcisi Kringsja Sports Klubb ile Macaristan'ın Epitok HC takımı karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, Macaristan temsilcisinin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakalarda Türkiye, Norveç, Finlandiya, Macaristan ve Malta olmak üzere 5 ülkenin takımları mücadele edecek.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi.

Babuşçu, Kırklareli'ndeki çim hokeyi sahasının da şampiyonaya ev sahipliği yaparak hizmete girdiğini ve bölgenin artık bu spor branşında adını duyuracağını dile getirdi.

Babuşçu, tüm sporseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.

Şampiyona 6 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Çocuk İzleme Merkezi, Kırklareli, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Kırklareli'nde başladı - Son Dakika


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