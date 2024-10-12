Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı gözlemci Orhan Erdemir ile cinsel ilişki videolarının ortaya çıktığı iddialarıyla gündem olan hakem Elif Karaarslan, TFF tarafından ömür boyu men cezası almıştı.

"200 TL KAZANIYORDUM"

Yaşananların ardından gündem olan Karaarslan, yönettiği bir maçtan aldığı parayı sosyal medyadan açıkladı. Karaarslan, 'Birçok kişi hakemliği sormuş. Arkadaşlar maç ücreti olarak 200 TL aldığınız bir durumda bu sizin mesleğiniz olabilir mi?? Olsa olsa hafta sonları kafa dağıtacağınız bir hobi olur ve o ücretle evinize yarım kilo peynir alırsınız , tabi yol masraflarını çıktıktan sonra cebinizde para kalırsa. Ben bu hobiyi 4 sene federasyonda şerefimle namusumla vizeli olarak yaptım. Hiçbir maça geç kalmadım, hiçbir maçın kaderini değiştirecek bir hata yapmadım, klasman yükselme koşularında başarılı oldum, bütün sınavları geçtim, o kadar üstüme oynanmasına rağmen. Başım dimdik" dedi.