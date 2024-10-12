Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı - Son Dakika
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Spor

Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı

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TFF'nin hakemlikten men ettiği Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı. Maç başına 200 TL aldığını söyleyen eski hakem, ''Birçok kişi hakemliği sormuş. Arkadaşlar maç ücreti olarak 200 TL aldığınız bir durumda bu sizin mesleğiniz olabilir mi?? Olsa olsa hafta sonları kafa dağıtacağınız bir hobi olur ve o ücretle evinize yarım kilo peynir alırsınız. Ben bu hobiyi 4 sene federasyonda şerefimle namusumla vizeli olarak yaptım'' dedi.

12.10.2024 16:02
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Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı gözlemci Orhan Erdemir ile cinsel ilişki videolarının ortaya çıktığı iddialarıyla gündem olan hakem Elif Karaarslan, TFF tarafından ömür boyu men cezası almıştı.

Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı

"200 TL KAZANIYORDUM"

Yaşananların ardından gündem olan Karaarslan, yönettiği bir maçtan aldığı parayı sosyal medyadan açıkladı. Karaarslan, 'Birçok kişi hakemliği sormuş. Arkadaşlar maç ücreti olarak 200 TL aldığınız bir durumda bu sizin mesleğiniz olabilir mi?? Olsa olsa hafta sonları kafa dağıtacağınız bir hobi olur ve o ücretle evinize yarım kilo peynir alırsınız , tabi yol masraflarını çıktıktan sonra cebinizde para kalırsa. Ben bu hobiyi 4 sene federasyonda şerefimle namusumla vizeli olarak yaptım. Hiçbir maça geç kalmadım, hiçbir maçın kaderini değiştirecek bir hata yapmadım, klasman yükselme koşularında başarılı oldum, bütün sınavları geçtim, o kadar üstüme oynanmasına rağmen. Başım dimdik" dedi.

Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı
Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Cinsellik, 3-sayfa, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cinsel içerikli videosuyla başı yanan Elif Karaarslan, hakemlikten kazandığı parayı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Reis 13:
    haber siteleri escort reklamı yapıyor sürekli. bikiniyle paylaşın daha dikkat çekici olur. 14 2 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Kim iftira atmışsa namusuzluk ve şerefsizlik yapmıştır 6 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ne dese Haklıdır katılıyorum sana canı gönülden 4 0 Yanıtla
  • Murat:
    61 yaşındaki adam iyi çalışıyor ama videoda öyle gördüm. O da adam arkadaş tutarken telefonla video çekme derdinde ::):);) 1 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Videoyu bulup izledim. İhtiyar tamam ancak kızın yüzünde maske var. Basenleri falan fotoğraftakilere göre bi tık ince gibi. Gerçekten o mu değil mi emin olamadım. Ama bu kız değilse hangi kız olabilir. Sanırım başka seçenek kalmıyor. Cep telefonuyla aynadan kendilerini çekmişler. 2 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ford escort mu? 0 1 Yanıtla
  • Hasan Cevrim:
    video yu izledim maçı iyi yönetiyordu eğer oysa sağlam hakem miş 0 0 Yanıtla
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