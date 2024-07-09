Cizre 2020 Gençlik Spor Kız Futbol Takımı Türkiye İkincisi Oldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 05-09 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Sokak Futbolu 55 Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Cizre 2020 Gençlik Spor Kız Futbol Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 05 - 09 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenen Sokak Futbolu 55 Oyunları grup ve final müsabakaları çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Türkiye şampiyonasına bölge şampiyonu olarak katılan Cizre 2020 Gençlik Spor Kız Futbol Takımı, grup müsabakalarında Ankara Spor'a 7-4 yenilirken. Kayseri'yi 2-1 ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni de 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kocaeli'yi 4-3 yenerek yarı finale yükselen takım, yarı finalde de Samsun'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Final maçının 15 dakikasında sahada mücadele veren Cizre 2020 Gençlik Spor Kız Futbol Takımı, hakem kararlarına tepki gösterip sahadan çekilince Ankara Spor maçtan hükmen galip ayrılan taraf oldu. Cizre 2020 Gençlik Spor Kız Futbol Takımı bu sonuçla birlikte sokak Türkiye şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Cizre 2020 Gençlik Spor Kız Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Ateş, çok zorlu şartlarda ve zor imkanlar dahilinde kızların büyük bir başarıya imza atarak gurur verdiklerini söyledi.

Hakemin yanlış kararları yüzünden final müsabakasında takımı sahadan çekmek zorunda kaldığını ve Türkiye ikincisi olmanın da büyük bir başarı olduğunu ifade eden Ateş, "Bu anlamda bizlerden desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen antrenör Mesut Kaymaz, Kudret Nerse'ye ve Cizre Spor Lisesi Okul Müdürü Ahmet Oktay'a teşekkür ederiz" dedi. - ŞIRNAK