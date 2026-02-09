Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran'ın Türkiye'deki 6 aylık macerası - Son Dakika
Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran'ın Türkiye'deki 6 aylık macerası

09.02.2026 21:37
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın sarı-lacivertli takımdaki kariyeri 6 ay sürdü. Duran, Fenerbahçe'de 5 gole imza atarken, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde fileleri sarsmayı başardı.

Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Jhon Duran ile karşılık anlaşarak sözleşme feshine gidip yollarını ayırdı. 22 yaşındaki futbolcu, Rus ekibi Zenit ile anlaştı. Sezon başında Al Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Jhon Duran, yaşadığı sakatlıklar ve teknik heyetin tercihi nedeniyle istikrarlı şekilde forma giyemedi. Duran, sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini taraftarı önünde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı olan Feyenoord karşısında yaşadı. Trendyol Süper Lig'de ilk 2 haftada 11'de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı.

DERBİLERDE GOL ATTI

Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında sakatlanarak oyundan çıkan Duran, lig ve Avrupa'da toplam 9 maçta takımını yalnız bıraktı. Duran, 23 Ekim'deki Stuttgart müsabakasının son dakikalarında süre aldı. Lige de 2 Kasım tarihinde oynanan Beşiktaş derbisiyle dönen Jhon Duran, sonradan oyuna girdiği maçın 83. dakikasında galibiyeti getiren golü kaydetti. Çaykur Rizespor maçına 11'de başlayan ve 1 asist yapan Duran, 1 Aralık'ta oynanan Galatasaray derbisine yine yedek başladı ve 90. dakikada fileleri havalandırdı. Kolombiyalı futbolcu böylelikle, takımının ezeli rakiplerine karşı oynadığı 2 lig maçında da gole imza attı.

FERENCVAROS MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta süre alan Jhon Duran, 3 mücadelede hamle oyuncusu olarak tercih edilirken, Aston Villa karşısında 90 dakika sahada kaldı. Duran, lig aşamasının 5. haftası olan Ferencvaros müsabakasında 90. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Brann maçında ise cezası nedeniyle forma giyemedi.

SÜPER KUPA'YI KAZANDI

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'a karşı 11'de forma şansı bulan Jhon Duran, maçı 1 golle tamamladı. Finalde Galatasaray'a karşı da 11'de başlayan Duran, 69 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 2-0 yenerek kupaya ulaşırken, Duran da ilk kupasını kazandı.

5 GOL VE 2 ASİST

Duran, Fenerbahçe kariyerinde tüm kulvarlarda 12'si ilk 11'de olmak üzere 21 maça çıkarken 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA: Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran'ın Türkiye'deki 6 aylık macerası
