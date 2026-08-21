Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş

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Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasını yan yana takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aziz Yıldırım'ın tribündeki halleri dikkat çekti. Bak'ın zaman zaman Yıldırım'a yönelmesine rağmen Fenerbahçe Başkanı'nın gözünü sahadan ayırmaması, hatta yanındaki Bak'a neredeyse hiç dönüp bakmaması görüntünün en dikkat çeken detayı oldu.

Fenerbahçe- Lyon karşılaşmasının ardından tribünden ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Maçı yan yana takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın karşılaşma sırasındaki farklı tavırları çok konuşuldu.

MAÇI YAN YANA TAKİP ETTİLER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı kritik mücadeleyi tribünden takip etti. Bak'ın hemen yanında ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yer aldı. Karşılaşma sırasında kaydedilen görüntülerde Bakan Bak'ın heyecanlı ve hareketli olduğu anlar dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM PEK ORALI OLMADI

Görüntünün asıl dikkat çeken bölümü ise Aziz Yıldırım'ın tavırları oldu. Bakan Bak'ın yanında hareketli şekilde karşılaşmayı takip ettiği anlarda Yıldırım'ın kendisine pek oralı olmadığı ve gözlerini sahadan ayırmadığı görüldü. Aziz Yıldırım'ın çevresinde yaşananlara fazla tepki vermeden tamamen maça konsantre olması görüntüleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

İKİLİNİN FARKLI HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir tarafta karşılaşmayı hareketli şekilde takip eden Osman Aşkın Bak, diğer tarafta ise gözünü sahadan ayırmayan Aziz Yıldırım'ın yer aldığı görüntüler kısa sürede çok sayıda yorumu beraberinde getirdi.

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Avci Murat Avci:
    ne işi var gitsin bakanlıkta otursun. 0 1 Yanıtla
  • zeki zeki:
    asıl dikkat çeken bakanın azizden daha fanatik fenerli olması 0 1 Yanıtla
  • Cihanbey Bey Cihanbey Bey:
    Aziz başkan iyi yapmış sen bakansın kalkıp şampiyon Galatasarayımız diye amigoluk yaparsan aziz baba cezanı keser 0 0 Yanıtla
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