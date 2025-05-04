Çorum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 Yenerek Küme Düşmesine Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çorum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 Yenerek Küme Düşmesine Sebep Oldu

Çorum FK, Şanlıurfaspor\'u 2-1 Yenerek Küme Düşmesine Sebep Oldu

Çorum FK, 37. haftada Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek rakibini küme düşürdü.

04.05.2025 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 37. haftasında Çorum FK evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Şanlıurfaspor küme düştü.

Maçtan dakikalar

41. dakikada sol kanattan Leandro Deyrino Kappel'in açtığı ortaya yükselen Bouly Junior Sambou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi 0-1.

60. dakikada hızlı bir koşuyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Ege'nin şutunda top ilk önce kaleciye daha sonra ise üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

78. dakikada sol kanattan açılan topu sağa çeken Ali Akman topu ağlarla buluşturarak beraberliği yakaladı. 1-1

90+9. dakikada Suat Kaya'nın şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan

Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Loick Landre (Zargo Toure dk. 60), Ferhat Yazgan, Hasanege Akdoğan, Atakan Akkaynak (Ali Akman dk. 75), Kadir Seven, Geraldo (Ozan Sol dk. 83), Erkan Yaş, Atakan Cangöz (Coşqun Diniyev dk. 83), Eren Karadağ (Suat Kaya dk. 61)

Yedekler: Timurhan Kartal, Mahmut Eren Güler, Kerem Kalafat, Taha İbrahim Rençber, Can Efe Bozacı

Teknik Direktör: Can Güçer

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Phlip Awuku, Leandro Kappel (Safa Kınalı dk. 69), Akabueze, Sambou, Hasan Hüzeyin Acar (Hakan Erçelik dk. 46), Alpay Çelebi, Uchenna Ogundu, Amar Begiç, Çağrı Giritlioğlu

Yedekler: Enes Kalyoncu, Erzhan Tokotaev, Fatih Eren, Wriedt Kwasi, Okyere, Jack Karadoğan, Nafican Yardımcı, Seyit Gazanfer

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Ali Akman (dk. 78), Suat Kaya (dk. 90+9) (Çorum FK), Sambou (dk. 41) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Kadir Seven, Ozan Sol (Çorum FK), Hasan Hüseyin Acar, Çağrı Giritlioğlu, Amar Begiç (Şanlıurfaspor) - ÇORUM

Kaynak: İHA

Şanlıurfaspor, Suat Kaya, Ali Akman, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 Yenerek Küme Düşmesine Sebep Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:50:33. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 Yenerek Küme Düşmesine Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.