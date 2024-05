Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

Spor

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Bodrum FK maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Bu geceyi mahveden kalitesi düşük, basiretsiz maç boyunca ne yaptığını bilmeyen bir trio vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK maçının ardından açıklamada bulunan Kenan Aşkan, her iki takım da sezon başından itibaren tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara geldiğini söyledi. İki takımında iyi mücadele ederek, futbol oynadığına dikkat çeken Aşkan, "Her iki kulüp de play-off'a kalarak oynadıkları futbolun karşılığını alarak geldi. Her iki takımda futbol oynamaya çalıştı. İyi mücadele vardı. Seyir zevki yüksek güzel futbol vardı, Daha da güzel olabilirdi. Ancak bu geceyi mahveden kalitesi düşük, basiretsiz maç boyunca ne yaptığını bilmeyen bir trio vardı. İlk defa söylüyoruz ama gerçekten böyleydi. Bugüne kadar futbolu güzelleştirelim, hep futbol oynayalım dedik. Buralara bundan dolayı geldik. Ama verilen kararlar yediğimiz goldeki taç, kırmızı kart, hocamızın atılması anlam veremedik. Bu gece böyle bitti. Keşke böyle bitmeseydi. Daha güzel olabilirdi. Futbol konuşulabilirdi" dedi.

Bodrum FK'yı tebrik eden Aşkan, "Üç gün sonra tekrar karşılaşacağız. Gene iyi futbol olacak. Onlarda futbol oynamaya çalışacak. Onlarında bizimde sistemimiz var. Onlarda kendi doğrularını bizde kendi doğrularımızı yapmaya çalışacağız. Bir takım kaybedecek, bir takım kazanacak. İnşallah kazanan biz oluruz. Onlar kaybederse de üzülürüz. Çok emek verdik. Takımımız çok emek verdi. Çorum çok emek verdi. Bugün buraya 15 bin taraftar geldi. Onlarda çok istiyor. Hayallerimizin peşinden gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Bu gece böyle bitti. İnşallah önümüzdeki maçta gülen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM