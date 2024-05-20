Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

Çorum FK'nın yardımcı antrenörü Kenan Aşkan, Bodrum FK maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, maç boyunca kalitesi düşük ve basiretsiz bir hakem triosunun olduğunu belirtti. Aşkan, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini ve futbol oynadığını söyledi ancak verilen kararların takımın mağlubiyetine neden olduğunu ifade etti. Aşkan, önümüzdeki maçta kazanan tarafın kendileri olmasını umduklarını dile getirdi.

20.05.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Bodrum FK maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Bu geceyi mahveden kalitesi düşük, basiretsiz maç boyunca ne yaptığını bilmeyen bir trio vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK maçının ardından açıklamada bulunan Kenan Aşkan, her iki takım da sezon başından itibaren tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara geldiğini söyledi. İki takımında iyi mücadele ederek, futbol oynadığına dikkat çeken Aşkan, "Her iki kulüp de play-off'a kalarak oynadıkları futbolun karşılığını alarak geldi. Her iki takımda futbol oynamaya çalıştı. İyi mücadele vardı. Seyir zevki yüksek güzel futbol vardı, Daha da güzel olabilirdi. Ancak bu geceyi mahveden kalitesi düşük, basiretsiz maç boyunca ne yaptığını bilmeyen bir trio vardı. İlk defa söylüyoruz ama gerçekten böyleydi. Bugüne kadar futbolu güzelleştirelim, hep futbol oynayalım dedik. Buralara bundan dolayı geldik. Ama verilen kararlar yediğimiz goldeki taç, kırmızı kart, hocamızın atılması anlam veremedik. Bu gece böyle bitti. Keşke böyle bitmeseydi. Daha güzel olabilirdi. Futbol konuşulabilirdi" dedi.

Bodrum FK'yı tebrik eden Aşkan, "Üç gün sonra tekrar karşılaşacağız. Gene iyi futbol olacak. Onlarda futbol oynamaya çalışacak. Onlarında bizimde sistemimiz var. Onlarda kendi doğrularını bizde kendi doğrularımızı yapmaya çalışacağız. Bir takım kaybedecek, bir takım kazanacak. İnşallah kazanan biz oluruz. Onlar kaybederse de üzülürüz. Çok emek verdik. Takımımız çok emek verdi. Çorum çok emek verdi. Bugün buraya 15 bin taraftar geldi. Onlarda çok istiyor. Hayallerimizin peşinden gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Bu gece böyle bitti. İnşallah önümüzdeki maçta gülen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Futbol, Bodrum, Çorum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:18 Erdoğan’dan İmamoğlu’nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Roma gezisine eleştiri: Belediyelerin görevi şarap festivaline götürmek değil
22:18 ABD’nin İran’a taziye mesajında dikkat çeken “seçim“ detayı ABD'nin İran'a taziye mesajında dikkat çeken "seçim" detayı
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
13:47 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Bütün firmalar için asgari kurumlar vergisini getireceğiz
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eurovision’daki LGBT propagandasına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurovision'daki LGBT propagandasına tepki
21:15 Hatayspor’un ligdeki kaderini değiştirdi İşte Beşiktaş’ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
19:28 Whatsapp’tan yolladıkları mesajla binlerce liralık dolandırıcılık yaptılar Whatsapp'tan yolladıkları mesajla binlerce liralık dolandırıcılık yaptılar
19:26 İkili arasında sular durulmuyor Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a bomba cevap İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 00:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement