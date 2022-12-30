Eşinin servet değerindeki hediyesiyle ilk kez görüntülenen Cristiano Ronaldo rahat tavırları dikkat çekti - Son Dakika
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Eşinin servet değerindeki hediyesiyle ilk kez görüntülenen Cristiano Ronaldo rahat tavırları dikkat çekti

30.12.2022 17:47

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldıza lüks bir otomobil hediye etti. Ronaldo, Türkiye satış fiyatı 28 milyon lira olan aracıyla Madrid sokaklarında ilk kez görüntülendi. Hayranları Ronaldo'nun kulüpsüz kalmasına rağmen oldukça rahat göründüğünü belirtirken yıldız futbolcunun bu tavırlarının sebebinin Al Nassr'a imza atması olduğu gösterildi.

Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo, eşinin aldığı yeni yıl hediyesiyle gündeme geldi. Türkiye satış fiyatı 28 milyon lira olan lüks arabayı koleksiyonuna ekleyen Portekizli yıldız, yeni aracıyla ilk kez görüntülendi.

MADRID SOKAKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Cristiano Ronaldo, eşi Georgina Rodriguez'in aldığı lüks aracıyla Madrid sokaklarında görüntülendi. Portekizli yıldızın rahat tavırları hayranlarının dikkatini çeken ilk detay oldu.

AL NASSR İLE ANLAŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Hayranları kulüpsüz kalmasına rağmen Ronaldo'nun bu rahat tavırlarını tek bir nedene bağladı. Portekizli yıldızın, Al Nassr ile anlaşmaya vardığı ve bu sebeple kafasının rahat olduğu yorumları yapıldı.

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