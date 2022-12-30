Eşinin servet değerindeki hediyesiyle ilk kez görüntülenen Cristiano Ronaldo rahat tavırları dikkat çekti

Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo, eşinin aldığı yeni yıl hediyesiyle gündeme geldi. Türkiye satış fiyatı 28 milyon lira olan lüks arabayı koleksiyonuna ekleyen Portekizli yıldız, yeni aracıyla ilk kez görüntülendi.
Cristiano Ronaldo, eşi Georgina Rodriguez'in aldığı lüks aracıyla Madrid sokaklarında görüntülendi. Portekizli yıldızın rahat tavırları hayranlarının dikkatini çeken ilk detay oldu.
Hayranları kulüpsüz kalmasına rağmen Ronaldo'nun bu rahat tavırlarını tek bir nedene bağladı. Portekizli yıldızın, Al Nassr ile anlaşmaya vardığı ve bu sebeple kafasının rahat olduğu yorumları yapıldı.
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