Kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek Cristiano Ronaldo'ya hayranlarından tepki yağıyor

Manchester United ile yollarını olaylı şekilde ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Al Nassr oldu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalarken hayranları ise büyük bir şok yaşadı.

YILLIK KAZANCI 200 MİLYON EURO BULACAK

Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo ile ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Portekizli yıldızın sezon başına 75 milyon euro kazanması bekleniyor. Ronaldo'nun yan anlaşmalarla birlikte yıllık gelirinin 200 milyon euroyu bulması bekleniyor.

"AL NASSR'IN VİZYONU HEYECAN VERİCİ"

Cristiano Ronaldo formayı giydikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.

HAYRANLARI YIKILDI

Portekizli yıldızın Suudi Arabistan ekibine imza atması sonrası hayranları adeta büyük bir yıkım yaşadı. Portekizli yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmemesi sonrası oldukça üzülen futbolseverler, Ronaldo'nun kariyerinin bittiği yönünde yorumlar yaptı.