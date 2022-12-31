Kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek Cristiano Ronaldo'ya hayranlarından tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek Cristiano Ronaldo'ya hayranlarından tepki yağıyor

31.12.2022 09:28

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atması futbol dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Şubat ayında 38 yaşına girecek Ronaldo'nun hayranları, oyuncunun bu tercihine tepki gösterdi.

Manchester United ile yollarını olaylı şekilde ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Al Nassr oldu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalarken hayranları ise büyük bir şok yaşadı.

YILLIK KAZANCI 200 MİLYON EURO BULACAK

Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo ile ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Portekizli yıldızın sezon başına 75 milyon euro kazanması bekleniyor. Ronaldo'nun yan anlaşmalarla birlikte yıllık gelirinin 200 milyon euroyu bulması bekleniyor.

Ronaldo formayı giydi, hayranları kıyameti kopardı! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

"AL NASSR'IN VİZYONU HEYECAN VERİCİ"

Cristiano Ronaldo formayı giydikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.

HAYRANLARI YIKILDI

Portekizli yıldızın Suudi Arabistan ekibine imza atması sonrası hayranları adeta büyük bir yıkım yaşadı. Portekizli yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmemesi sonrası oldukça üzülen futbolseverler, Ronaldo'nun kariyerinin bittiği yönünde yorumlar yaptı.

YORUMLAR (1)
500
Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da tanıdık isimler! İşte Süper Lig karmasını andıran kadro... Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da tanıdık isimler! İşte Süper Lig karmasını andıran kadro... Cristiano Ronaldo'dan transferi sonrası ilk sözler: Takımın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici Cristiano Ronaldo'dan transferi sonrası ilk sözler: Takımın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici

Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek Cristiano Ronaldo'ya hayranlarından tepki yağıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:43 İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, influenza oldu
09:29 AK Partili Özlem Zengin, "Seçim 30 Nisan'da olacak" iddiasını yalanlayarak seçim için olası tarihi paylaştı
09:23 İşlemlerini bir an önce yaptırabilmek için geceden SGK önünde sıraya girdiler! Üşümemek için çay demleyip içtiler
09:06 Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'da tanıdık isimler! İşte Süper Lig karmasını andıran kadro...
08:42 Küme düşme hattında yer alan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı
08:06 Kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek Cristiano Ronaldo'ya hayranlarından tepki yağıyor
07:58 Ankara Valiliği'nden sokak ortasında öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklama
07:35 Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
23:55 İstanbul Valiliği'nden yılbaşı tedbirleri: Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak
22:12 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2022 10:08:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek Cristiano Ronaldo'ya hayranlarından tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement