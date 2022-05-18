Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark...

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sosyal medyada en çok takip edilen hesaplar belli oldu.

EN ÇOK TAKİPÇİ RONALDO'NUN

Sosyal medyada kişisel hesap olarak en çok takipçisi olan kişi, 440 milyon takipçiyle dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, Ronaldo'dan sonra gelen en yüksek takipçili futbolcu ise Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar oldu. Neymar''ı, 241 milyon takipçiyle Arjantinli yıldız Lionel Messi izledi.

RONALDO'NUN KARNESİ



Bu sezon Manchester United'da 38 maçta 24 kez ağları havalandıran ve 3 asist yapan Ronaldo, kendi açısından oldukça iyi bir sezon geçirmesine rağmen, takımı açısından beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.

20 GOLE DOĞRUDAN KATKI YAPTI

PSG formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada toplamda 12 gol 8 asist ile 20 gole doğrudan katkıda bulunan Neymar'ın, Messi ile sahada çok iyi anlaştığı biliniyor.

MESSİ ÇOK FORMDA

Messi ise Paris Saint-Germain'de bu sezon 33 maçta forma giyerken, 11 gol, 13 asistlik bir performans sergileyerek şampiyonluğun mimarlarından oldu.