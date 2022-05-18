Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark... - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark...

18.05.2022 12:29

Sosyal medyada en çok takip edilen futbolcu olan Cristiano Ronaldo'nun takipçi sayısı 440 milyona ulaştı. Ronaldo'yu 242 milyon takipçiyle Neymar, 241 milyon takipçiyle Messi izledi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sosyal medyada en çok takip edilen hesaplar belli oldu.

EN ÇOK TAKİPÇİ RONALDO'NUN

Sosyal medyada kişisel hesap olarak en çok takipçisi olan kişi, 440 milyon takipçiyle dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, Ronaldo'dan sonra gelen en yüksek takipçili futbolcu ise Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar oldu. Neymar''ı, 241 milyon takipçiyle Arjantinli yıldız Lionel Messi izledi.

Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada

RONALDO'NUN KARNESİ

Bu sezon Manchester United'da 38 maçta 24 kez ağları havalandıran ve 3 asist yapan Ronaldo, kendi açısından oldukça iyi bir sezon geçirmesine rağmen, takımı açısından beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.

20 GOLE DOĞRUDAN KATKI YAPTI

PSG formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada toplamda 12 gol 8 asist ile 20 gole doğrudan katkıda bulunan Neymar'ın, Messi ile sahada çok iyi anlaştığı biliniyor.

Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada

MESSİ ÇOK FORMDA

Messi ise Paris Saint-Germain'de bu sezon 33 maçta forma giyerken, 11 gol, 13 asistlik bir performans sergileyerek şampiyonluğun mimarlarından oldu.

Messi'ye fark attı! Ronaldo sosyal medya takipçi sayısında ilk sırada
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Paris Saint Germain, Cristiano, Neymar, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark... - Son Dakika
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