Cudi Cup Tenis Turnuvası Şırnak'ta Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Cudi Cup Tenis Turnuvası Şırnak'ta Başlıyor

Cudi Cup Tenis Turnuvası Şırnak\'ta Başlıyor

4. Cudi Cup Tenis Turnuvası, 8 ülkeden 47 sporcu ile Şırnak'ta yarın başlıyor.

18.05.2025 14:19
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ŞIRNAK'ta 4'üncü Uluslararası 'Cudi Cup' Tenis Turnuvası hazırlıkları tamamlandı. Vali Birol Ekici, hazırlıkları tamamlanan turnuvaya 8 ülkeden 47 sporcunun katıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla, üniversitenin yerleşkesindeki 2'si kapalı 6 kortta 4'üncüsü düzenlenecek turnuva yarın başlıyor. Türkiye, Hollanda, Rusya, Gürcistan, Macaristan, Fas, Bulgaristan ve Ukrayna'dan 47 sporcunun katıldığı turnuvada hazırlıklar tamamlandı. Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din kortlarda incelemelerde bulunarak son hazırlıklar hakkına bilgi aldı.

Vali Birol Ekici ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka incelemeler sonunda genç sporcular ile kısa bir maç yaptı. 4'üncü Uluslararası 'Cudi Cup' tenis turnuvası ile ilgili açıklamalarda bulunana Vali Ekici, "Tüm dünyadan tenisçilerin gelerek yarıştığı bu yıl 4'üncüsünü düzenlemenin Şırnak olarak haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 19-26 mayıs tarihleri arasında sürecek olan turnuvamıza 8 ülkeden 47 tenisçi gelerek yarışacaklar. En önemlisi burada Şırnaklı gençlerimiz, Şırnaklı çocuklarımız da yarışacak. Şırnak genç nüfus oranı en yüksek Türkiye'deki ikinci ilimiz. Nüfusumuzun yüzde 20,6'sı gençlerden oluşuyor. Tenisten futbola, boksa, atletizme, haltere kadar 50 bin lisanslı sporcumuz Türkiye'nin sporuna güç katıyor. Daha iki gün önce Dünya Boks Şampiyonasında Nurselen Yalgettekin Dünya şampiyonu oldu. Geçen ay halterde bir sporcumuz halterde Avrupa şampiyonu oldu. Boksta başka bir sporcumuz yine Avrupa Şampiyonu oldu. Bu şampiyonlukların haklı gururunu Şırnak olarak, ülkemiz olarak, milletimiz olarak yaşıyoruz. Cudi Cup 4'üncü Uluslararası Tenis Turnuvamız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin şehrimiz açısından önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Bugüne kadar 3 tane turnuva festival havasında geçti. Yarın TBMM Başkanı'nı, Enerji Bakanımızı ve milletvekillerimizi şehrimizde misafir edeceğiz. Turnuvamıza renk katacaklarına inanıyorum" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, "Hollanda, Macaristan, Fas, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelerin katılımcıları ile burada güzel müsabakalar yapılacak. Biz de böyle bir turnuvanın paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm Şırnaklı hemşerilerimizi bu turnuvadaki müsabakaları izlemelerine davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Cudi Cup Tenis Turnuvası Şırnak'ta Başlıyor - Son Dakika

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