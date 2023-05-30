Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36 haftasında Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2022-23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti. Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY 23. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig tarihinde 23. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray'da daha önce futbolcu olarak 7 kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk sarı kırmızılı camiaya hoca olarak geldiği ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı.