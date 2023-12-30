 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesine ilişkin ilk kez konuştu. Provokasyona izin vermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, ''Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Atatürk bu ülkenin banisidir. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz.'' dedi.

30.12.2023 - 22:16,  Güncelleme: 22:36
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü altını çizerek belirtmek istiyorum. Yapılması gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz

"SPORUN GÜNDELİK SİYASETİN MEZESİ HALİNE GETİRİLMESİ YANLIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesine ilişkin, "Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü altını çizerek vurgulamak istiyorum. Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz

"Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerle el ele kol kola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: " Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bırakıp, şayet samimi iseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından uzak dursunlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz

"HANGİ ADIM ATILMASI GEREKİYORSA ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

"Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere, -20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim- spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ DEV FİNAL NEDEN İPTAL OLDU?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa finali maçında kriz çıkmıştı. Suudi yetkililerin, oyuncuların ısınmaya çıkarken giyecekleri Atatürk tişörtlerine ve stadyumdaki Atatürk pankartlarına izin vermeyeceklerini açıklaması tansiyonu yükseltmişti. İki takım da, Suudilerin söz konusu kararı sonrası maça çıkmayarak yurda dönme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül törenindeki diğer konuşmalarından satır başları:

"(Necip Fazıl Ödülleri) Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz.

Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak, bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür. Ayasofya'nın yanındaki birçok müktesebat Kadir Bey zamanında yenilendi fakat şu andaki zat oradaki birçok eseri kaldırarak boşaltılmış bir harabeye döndürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz

31 Mart çok önemli, yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli.

Kültür sanat hayatımızın serpilip büyümesine ket vuran bir diğer husus, varlığını halen devam ettiren ideolojik al gülüm ver gülüm ilişkileridir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Süper Kupa\'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
YORUMLAR (6)
  • Selami Kaçar: sözün bittiği yer .azına sağlık sayın reisim Yanıtla 43 70
  • Mesut Gülmez: Bu adamı gördüğümde hemen kanal değiştiriyorum, hemen ardından midem bulanıyor ve kusuyorum. Yanıtla 39 43
  • Şbn Şbn: Kusuyorsan kadın doğuma bir görün bence 25 21
  • Şbn Şbn: Aslan parçası herkese kapak olsun önce Çakallar çıkar sahneye son sözü Aslan söyler bu millet seninle gurur duyuyor Yanıtla 24 18
  • Mesut Gülmez: DECCAL Yanıtla 17 23
  • Şbn Şbn: Bu dünyaya 1453 ten sonra gelmiş en büyük lidersin seninle gurur duyuyoruz Son sözü Aslanlar söyler buda kapak olsun Yanıtla 9 19

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Riyad, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler - Son Dakika


22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01
Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı

Son Dakika
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 23:09:48. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement