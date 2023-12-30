Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Süper Kupa\'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü altını çizerek belirtmek istiyorum. Yapılması gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katılarak konuşma yaptı.

"SPORUN GÜNDELİK SİYASETİN MEZESİ HALİNE GETİRİLMESİ YANLIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesine ilişkin, "Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü altını çizerek vurgulamak istiyorum. Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir." ifadelerini kullandı.

"Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerle el ele kol kola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: " Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bırakıp, şayet samimi iseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından uzak dursunlar."

"HANGİ ADIM ATILMASI GEREKİYORSA ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

"Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere, -20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim- spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ DEV FİNAL NEDEN İPTAL OLDU?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa finali maçında kriz çıkmıştı. Suudi yetkililerin, oyuncuların ısınmaya çıkarken giyecekleri Atatürk tişörtlerine ve stadyumdaki Atatürk pankartlarına izin vermeyeceklerini açıklaması tansiyonu yükseltmişti. İki takım da, Suudilerin söz konusu kararı sonrası maça çıkmayarak yurda dönme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül törenindeki diğer konuşmalarından satır başları:

"(Necip Fazıl Ödülleri) Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz.

Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak, bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür. Ayasofya'nın yanındaki birçok müktesebat Kadir Bey zamanında yenilendi fakat şu andaki zat oradaki birçok eseri kaldırarak boşaltılmış bir harabeye döndürdü.

31 Mart çok önemli, yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli.

Kültür sanat hayatımızın serpilip büyümesine ket vuran bir diğer husus, varlığını halen devam ettiren ideolojik al gülüm ver gülüm ilişkileridir."