Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko\'yu Tebrik Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ekibi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Basketbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum."