İsrail Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında şaşırtan konuşma: Fenerbahçe bizi hep yeniyor - Son Dakika
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İsrail Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında şaşırtan konuşma: Fenerbahçe bizi hep yeniyor

21.09.2022 13:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD'de FIFA Başkanı Gianni Infantino ile sohbet ederken İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesiyle ortaya ilginç diyaloglar çıktı. Lapid Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara milli takım" cevabını verdi. Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıraları var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" dedi.

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Türkevi'nde temaslarını sürdürdü.

DÜNYA KUPASI RESMİ TOPUNU HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü. FIFA Başkanı Infantino, kabulde üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Infantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Topu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka yok yani. Üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazıyor." diyerek yazıyı kameralara gösterdi.

İsrail Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog: Fenerbahçe ile ilgili kötü hatıralarım var

"SEN OYNARSAN BEN DE OYNARIM"

Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi. Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" cevabını verdi. Gianni Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" yanıtı üzerine Erdoğan, "Temim'de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" dedi. Infantino'nun bunun üzerine, "O tenis oynuyor ama o sorun değil." demesi gülüşmelere neden oldu.

"FENERBAHÇE HEP BİZİ YENİYORDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı. Bu sırada yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara milli takım" yanıtını verdi. Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıraları var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo'yu hatırlatarak, "Revivo çok iyi bir oyuncuydu." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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