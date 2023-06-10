Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'le görüştü

Doların yükselmesinin ardından siparişler bir bir iptal edilmeye başlandı

Dün gece AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, bu sabah yeni partisinin rozetini taktı

Devletin zirvesinden asgari ücret pazarlığıyla ilgili umut dolu bir mesaj geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan Manchester Cıty - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet konuk evinde kabul etti.

BASINA KAPALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmesi basına kapalı oldu.