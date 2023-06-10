Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'le Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'le Görüştü

10.06.2023 17:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Ceferin'i Atatürk Havalimanı'ndaki devlet konuk evinde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan Manchester Cıty - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet konuk evinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'le görüştü

BASINA KAPALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmesi basına kapalı oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Recep Tayyip Erdoğan, Spor, Son Dakika

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