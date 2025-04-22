Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na Vurgu

Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, ülkemizin büyüyen, gelişen ve gittikçe zirveye tırmanan bir markası

'Ülkede herkesin katkılarıyla büyük bir organizasyon gerçekleştiriliyor'

'Herkesin bisiklete bindiği bir bisiklet ailesi kurmak istiyoruz'

'Turizmin gelişmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlamasıyla ilgili bu turu çok önemli buluyoruz'

'4 il, 33 ilçe ile 75 köy ve mahalleden geçeceğiz'

- Çocuklara 23 Nisan hediyesi; 'Bisiklet Rotası' dergisi

TÜRKİYE KUPASI

- Yarı Final

20.30 Konyaspor - Galatasaray

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertlilerde Gaziantep FK maçı hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılarda Hatayspor maçının hazırlıkları devam edecek.

PFDK VE TAHKİM KURULU

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- EuroLeague Çeyrek Final

20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basketball

21.30 Panathinaikos - Anadolu Efes

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi Final

19.00 Fenerbahçe Medicana - VakıfBank