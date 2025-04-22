Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na Vurgu

Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, ülkemizin büyüyen, gelişen ve gittikçe zirveye tırmanan bir markası
'Ülkede herkesin katkılarıyla büyük bir organizasyon gerçekleştiriliyor'
'Herkesin bisiklete bindiği bir bisiklet ailesi kurmak istiyoruz'
'Turizmin gelişmesi ve ülkemize ekonomik katkı sağlamasıyla ilgili bu turu çok önemli buluyoruz'
'4 il, 33 ilçe ile 75 köy ve mahalleden geçeceğiz'
- Çocuklara 23 Nisan hediyesi; 'Bisiklet Rotası' dergisi
TÜRKİYE KUPASI
- Yarı Final
20.30 Konyaspor - Galatasaray
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Gaziantep FK maçı hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılarda Hatayspor maçının hazırlıkları devam edecek.
PFDK VE TAHKİM KURULU
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
- EuroLeague Çeyrek Final
20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basketball
21.30 Panathinaikos - Anadolu Efes
VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi Final
19.00 Fenerbahçe Medicana - VakıfBank
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