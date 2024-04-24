Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir etabı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir etabı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun İzmir etabı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak

Bu yıl 59.'su düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir etabı, 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İzmir etabında bisikletçiler, Çeşme Kalesi'nden başlayarak Karşıyaka İskelesi'nde sona erecek olan güzergahı takip edecekler. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yarışın İzmir'in tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, İzmirlileri yarışı takip etmeye davet etti.

24.04.2024 11:13
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Bu yıl 59.'su düzenlenen ve 21 Nisan'da Antalya'da başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir etabı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun heyecanı 4. günde Marmaris- Bodrum etabıyla yaşanıyor. Kuşadası-Spil Dağı olarak ifade edilen 6. etapta bisikletçiler Kuşadası'ndan başlayarak Selçuk, Özdere, Gümüldür, Yeniköy, Menderes, Havalimanı Kavşağı, Kısıkköy, Yeşilköy, Karaağaç, Nazarköy ve Kemalpaşa istikametinden Spil Dağına ulaşacaklar. İzmir etabı olarak adlandırılan 7. Etapta ise, Çeşme Kalesi'nden start alan bisikletçiler; Ilıca, Şifne, Germiyan, Ildır, Urla-Barbaros Köyü, İçmeler, Urla, Narlıdere ve Balçova güzergahını takip edecek, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan devam edecek, Konak, Bayraklı Sahili, Anadolu Caddesi istikametinden Yalı Caddesi'ne girecek ve Karşıyaka İskele'de bitiş noktasına ulaşacaklar. Yarışın 7. etabı 27 Nisan Cumartesi günü İzmir'de koşulacak.

Vali Elban yakından takip etti

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, İzmir'in tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirten İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, bisiklet tutkunlarını ve İzmirlileri yarışı takip etmeye davet etti. Vali Elban, İzmirlilerden tur dolayısıyla belirtilen güzergahlarda yapılacak trafik düzenlemelerini dikkate almalarını ve yarış heyecanının sona ereceği Karşıyaka'da final noktasında gerçekleştirilecek etkinliklere ortak olmalarını istedi.

Final Karşıyaka İskelesi'nde olacak

Yarışın 6. etabı olan 125,4 kilometrelik İzmir Etabı, cumartesi günü Çeşme Kalesi önünden başlatılacak. Turun Ilıca, Şifne, Germiyan, Ildır, Urla-Barbaros Köyü, İçmeler, Urla, Narlıdere ve Balçova güzergahını takiben Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan devam ederek, Konak, Bayraklı Sahili, Anadolu Caddesi istikametinden Yalı Caddesi'ne girerek Karşıyaka İskele önünde final yapacağı açıklandı.

Öte yandan, 26 Nisan Cuma günü koşulacak 6. Etap olan 160,1 kilometrelik Kuşadası-Spil Dağı güzergahında ise Selçuk, Özdere, Gümüldür, Yeniköy, Menderes, Havalimanı Kavşağı, Kısıkköy, Yeşilköy, Karaağaç, Nazarköy ve Kemalpaşa istikametinden Spil Dağı'na ulaşılacağı için belirtilen istikamette de İzmirlilerin trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri istendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir etabı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak - Son Dakika
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