Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yılını 7 ilçede düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı. Kutlamalar konserler, tiyatro gösterileri ve spor turnuvaları ile zenginleştirildi.

27.10.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 101 yıl önce Türk Milleti'nin karakterine ve adetlerine en uygun idare olarak ilan ettiği Cumhuriyet 101'inci yaşına giriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yaşını 7 ilçede düzenleyeceği konserler, tiyatro gösterileri, tenis ve voleybol turnuvalarıyla tüm vatandaşlarla coşkuyla kutlamaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yaşı kutlamaları Muğla'nın Dalaman ilçesinde 6'ncı Geleneksel Cumhuriyet Kupası Mix tenis turnuvası ile başladı. 32 sporcu Cumhuriyet Kupası için kıyasıya mücadele etti. Menteşe ilçesinde düzenlenen 5'inci Geleneksel Cumhuriyet Kupası Veteranlar Voleybol Şampiyonası da renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet coşkusu 7 ilçede konserlerle devam edecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi 7 ilçede konserlerle meydanları dolduracak. Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Meydanı'nda ünlü sanatçı Yaşar, Dalaman Cumhuriyet Meydanı'nda Grup Gündoğarken, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Popüler Müzik Orkestrası Marmaris Atatürk Meydanı'nda Fuat Saka, Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda Norm Ender, Ortaca Belediye önünde Grup Evdeki Saat, Seydikemer Belediye Meydanı'nda Ender Balkır sahne alacak. 28 Ekim Pazartesi Yatağan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı Şu Çılgın Türkler tiyatro oyununu sahneleyecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 04:52:48. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.