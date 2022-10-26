Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun - Son Dakika
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Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun

26.10.2022 18:49

Daha önce Beşiktaş'ta menajerlik yapan futbol yorumcusu Sinan Engin, Şenol Güneş ile birlikte fotoğrafını paylaşarak "Hayırlı olsun." sözlerini yazdı. Bu paylaşım Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçeceği iddialarını iyice güçlendirdi.

Valerien Ismael ile yolları ayıran ve resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması beklenen Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibinin Şenol Güneş olması bekleniyor.

SİNANEN ENGİN'DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ta daha önce menajerlik görevini üstlenen futbol yorumcusu Sinan Engin yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Şenol Güneş ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Engin, "Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sinan Engin Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan Şenol Güneş'in siyah-beyazlılarla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

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Şenol Güneş, Sinan Engin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun - Son Dakika
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