Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun

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Valerien Ismael ile yolları ayıran ve resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması beklenen Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibinin Şenol Güneş olması bekleniyor.

SİNANEN ENGİN'DEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ta daha önce menajerlik görevini üstlenen futbol yorumcusu Sinan Engin yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Şenol Güneş ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Engin, "Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan Şenol Güneş'in siyah-beyazlılarla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.