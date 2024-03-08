Deaflympics\'te erkekler futsal yarı finalistleri belli oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) erkekler futsalda yarı finalistler belli oldu.
Erkekler futsal çeyrek final müsabakaları, Aziziye Kapalı Spor Salonu ile Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı.
Türkiye ile Japonya arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da skor üretmezken, uzatma bölümünde 2 gol bulan Japonya maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Ay-yıldızlı takım, turnuvada klasman maçına çıkacak.
Günün diğer maçlarında Cezayir'i 8-2 yenen İran, Tayland'ı 6-2 mağlup eden Brezilya, İtalya'yı 5-3 yenen İspanya yarı finale çıktı.
Organizasyonda yarı final eşleşmeleri İran-Brezilya ile Japonya-İspanya şeklinde oluştu.
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson (12. dakika) ve Talha Ülvan (kendi kalesine 57. dakika) kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Talha Ülvan (48. dakika) attı. Sarı kartlar ise Bitexen Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve Talha Ülvan'a çıktı.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray'ın 6-2'lik galibiyetinin ardından Kerem Demirbay, kale arkasındaki tribünlerde bulunan taraftarların isteğini kırmayarak 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti. Icardi'nin toplam gol sayısı ise 21 oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırladığı maçı kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti ve o günden bu yana oynadığı 32 lig maçında sadece 2 beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 15 maçtan da 3 puan çıkardı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi. Son 10 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, liderliklerini sürdürdü ve puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahadaki üst üste 18 galibiyetle, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun galibiyet serisini yakaladı. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek evinde oynadığı son 18 Süper Lig karşılaşmasını kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek bu sezon ilk kez 6 gol attı. Sarı-kırmızılılar liderliklerini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Kerem Demirbay'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaraylı taraftarlar, "Fener Ağlama" tezahüratlarıyla sevinçlerini dile getirdi.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Demirbay, 40. dakikada, 45. dakikada ve 64. dakikada attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.
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