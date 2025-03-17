Dele-Bashiru piyangosu! Bedavaya geldiği Hatayaspor\'a servet kazandırdı

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'a piyango vurdu. İtalyan Seri A'dan Lazio, sezon başında Akdeniz ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fisayo Dele-Bashiru'nun bonservisini almaya karar verdi.

HATAYSPOR 5.5 MİLYON EURO KAR EDECEK

Sporx'te yer alan habere göre; Kiralama ücretine 2 milyon euro ödeyen Lazio, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da kullandı. Hatayspor, İngiliz ekibi Sheffield Wednesday'dan 2023 yazında bedelsiz transfer ettiği ve yalnızca bir sezon formasını giyen Dele-Bashiru'dan toplamda 5.5 milyon euro kar elde etmiş oldu.

2028'E KADAR İMZA ATACAK

Nijeryalı 10 numaranın Lazio'yla yapacağı yeni sözelşme 2028 yazına kadar olacak. Dele-Bashiru, bu sezon İtalyan ekibinin formasıyla 24 maça çıktı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve 2 asist yaptı.