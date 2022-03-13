Demir Grup Sivasspor: 2-3 - Son Dakika

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Kamil Çetin, Mehmet Emin Tuğral

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Svensson, Tayyip, Samet, Kaan (Dk. 80 Alper), Stambouli, Sinan (Dk. 80 Gökhan), Yunus (Dk.90+2 Akintola), Bjarnason (Dk. 60 Assombalonga), Vargas (Dk. 60 Belhanda), BalotelliDEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali - Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya (Dk. 90+8 Uğur), Hakan, Ulvestad (Dk. 90+8 Camara), Fajr (Dk. 81 Cofie), Henrique, Gradel, Kayode (Dk. 67 Konate)SARI KARTLAR: Muric, Tayyip ( Adana Demirspor ) - Erdoğan, Konate, Ziya ( Sivasspor )GOLLER: Dk. 58 Benjamin Stambouili, Dk. 68 (P) Mario Balotelli (Adana Demirspor) - Dk. 28 - Dk. 54 - Dk. 90+2 (P) Pedro Henrique (Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.

12'nci dakikada savunmada kazandığı topla atağa çıkan Adana Demirspor'da Balotelli, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleyi karşısında gören Balotelli'nin yerden sert şutunda kaleci Ali Şaşal soluna yatıp, topu kontrol etti.17'nci dakikada orta alanı hızlı geçen Adana Demirspor'da Vargas, topu rakip ceza sahasına havalandırdı. Topu önüne alan Bjarnasson, penaltı noktasındaki Sinan'a pasını aktardı. Sinan'ın gelişine sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.28'inci dakikada sol kanattan atağa kalkan Sivasspor'da Gradel, rakip ceza sahasına orta yaptı. Rakip ceza sahasının arasından sıyrılan Henrique'nin dokunduğu top, ağlara gitti: 0-1.39'uncu dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta topla buluşan Vargas, ortayı yaptı. Balotelli, topu bekletmeden Bjarnasson'a gönderdi. Bjarnasson'un gelişine şutunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.54'üncü dakikada Sivasspor'da sağ kanattan topla birlikte hücuma çıkan Erdoğan, yerden sert bir orta yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Henrique'nin gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.58'inci dakikada Adana Demirspor'da Yunus, çalımlarla rakip ceza sahsına sokulup topu Balotelli'ye gönderdi. Rakip savunmanın müdahalesiyle yerde kalan Balotelli'den topu alan Stambouli çalımlarla ilerleyip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Stambouili'nin yerden sert şutunda top ağlara gitti: 1-2.64'üncü dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan topla birlikte hücuma çıkan Yunus, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Yunus, ceza sahası içinde Ziya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrası VAR'a giden maçın hakemi, beyaz noktayı gösterdi.68'nci dakikada Adana Demirspor'da penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Balotelli geldi. Balotelli'nin sert ve düzgün şutunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi: 2-2.75'inci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanatta topla buluşan Yunus, ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Balotelli'nin üstünden atladığı topu Assombalonga kontrol edip geriye çıkarttı. Topu önünde bulan Belhanda'nın sert şutunda top yandan auta çıktı.82'nci dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta topla buluşan Belhanda ortasını yaptı. Rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Yunus'un şutunda kaleci Ali Şaşal topu çeldi. Topu önünde bulan Balotelli'nin sert şutunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonucu faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.88'inci dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Sivasspor'da Gradel, topu içeriye ortaladı. Adana Demirspor savunmasında Belhanda, topa elle müdahale yaptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.90+2'nci dakikada Sivasspor'da penaltı vuruşunu kullanmak için topuna başına Henrique geldi. Henrique'nin yerden sert ve düzgün şutunda top ağlarla buluştu ve hat-trick yaptı: 2-3.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

- Adana