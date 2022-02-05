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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.02.2022 15:38
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan DedeşGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Tosca (Dk. 82 Merkel), Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk 27 Hamza Mendyl), Ertuğrul Ersoy, Figueiredo (Dk.82 Sagal), Maxim (Dk.

Stat: Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Tosca (Dk. 82 Merkel), Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk 27 Hamza Mendyl), Ertuğrul Ersoy, Figueiredo (Dk.82 Sagal), Maxim (Dk. 70 Recep Niyaz), Kitsiou, Vetrih (Dk. 82 Doğan Erdoğan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Cofie, Goutas, Yatabare, Pedro Henrique, (Dk. 46 Gradel) Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, (Dk. 70 Sefa Yılmaz), Koray Altınay (Dk. 46 Kayode), Fayçal Fajr (Dk. 81 Ziya Erdal), Caner Osmanpaşa

Goller: Dk. 6 ve Dk.40 Djilobodji, Dk. 12 Muhammet Demir, Dk.70 Maxim (Penaltıdan), Dk. 77 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 29 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Muhammet Demir, Dk. 60 Vetrih, Dk. 80 Kitsiou, Dk. 85 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 58 Cofie, Dk. 60 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kartlar : Dk 62 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Gaziantep FK, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi.

65. dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Kayode topu ağlarla buluşturdu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

70. dakikada ev sahibi takım Gaziantep FK penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Furkan Soyalp ceza sahası içerisinde rakibin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Maxim topu filelerle buluşturdu: 4-1

72. dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un gelişen atağında ceza sahası içesinde topla buluşan Gradel'in vuruşunda top direkten döndü.

77. dakikada Gaziantep FK farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-1

Karşılaşma, Gaziantep FK'nın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Furkan Soyalp, Sivasspor, Gaziantep, Maxim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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