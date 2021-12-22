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Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1

22.12.2021 19:04
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), İbrahim Bozbey (xx), Ali Tuna (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx), Ahmet (xx), Goutas (xx), Camara (xx), Ziya (xx) (Dk.80 Uğur), Erdoğan (xx) (Dk.70 Kayode), Hakan (xx) (Dk.45 Azubuike x), Cofie (xx) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), İbrahim Bozbey (xx), Ali Tuna (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx), Ahmet (xx), Goutas (xx), Camara (xx), Ziya (xx) (Dk.80 Uğur), Erdoğan (xx) (Dk.70 Kayode), Hakan (xx) (Dk.45 Azubuike x), Cofie (xx) (Dk.80 James), Gradel (xx), Fajr (xx), Yatabare (xx)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık (xxx), Holmen (xx), Selim (xxx), Emirhan (xx), Cemali (xx), Boldrin (xx) (Dk.90 Deniz), Baiano (xx), Djokovic (xx) (Dk.74 Yasin), Umar (xx), Alper (x), Pohjanpalo (xx) (Dk.90 Gökhan Gönül)GOLLER: Dk.72 Kayode (Demir Grup Sivasspor) - Dk.74 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)KIRMIZI KARTLAR: Dk.54 Alper, Dk.90+5 Baiano (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Boldrin (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-Beyazlılar puanını 26'ya çıkarırken, Çaykur Rizespor 17 puana yükseldi.Karşılaşmaya Demir Grup Sivaspor başladı.5'inci dakikada Ahmet'in sağdan ceza sahasına gönderdiği şutu defans uzaklaştırmak istedi, açılan topa Fajr gelişine vurdu, yandan auta gitti.6'ncı dakikada Cofie'nin ara pasında Yatabare ceza alanına girerken yerden vurdu, savunmadan da seken top kaleci Tarık'ta kaldı.18'inci dakikada sağ kanatan Erdoğan hareketlendi, yerden ceza alnına gönderdi. Ön direkte kimsenin dokunamadığı topla arkada Gradel buluştu, yerden şutu kaleci Tarık'a çarpıp yükseklik kazandı. Yatabare'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 31'inci dakikada sağdan Ahmet'in pasında Gradel ceza alanı içinde buluştu, çaprazdan vuruşunu yaptı, top üstten az farkla auta gitti. 33'üncü dakikada soldan Gradel'in pasında Fajr kontrol etti, sol ayağı ile kaleye göndermek istedi, defanstan seken top kornere çıktı.36'ncı dakikada sağdan Yatabare'nin ceza alanına yerden çevirdiği topa ön direkte Hakan dokundu, kaleye paralel giden top ceza alanı dışına açıldı. Gradel kontrol edip içeriye ortaladı, savunma topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.38'inci dakikada Gradel'in pasında ceza alanının ön bölgesinden Fajr kaleye vurdu, top yandan auta gitti.41'inci dakikada ceza alanı ön bölümünde Gradel'in pasında sağ çaprazda Erdoğan topla buluştu, ceza alanına girip sol ayağı ile vuruşunu yaptı, top yandan az farkla dışarı gitti.54'üncü dakikada orta alanda Fajr'a faul yapan Alper Potuk, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.58'inci dakika sol çaprazdan Boldrin serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Holmen'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 61'inci dakikada soldan Gradel mükemmel ortaladı, Yatabare'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Tarık'a takıldı.70'inci dakikada Erdoğan'ın pasında Yatabare ceza alanına girdi, şutunda top yandan auta gitti. 72'nci dakikada sağdan Fajr serbest vuruşu kullandı. Ceza alanında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Cofie'nin önünde kaldı onun vuruşunda topu kontrol eden Kayode'nin şutu defanstan döndü. Dönün topa bir kez daha Kayode vurdu, savunmadan da seken top ağlarla buluştu. 1-074'üncü dakikada Rize atağında sağdan Boldrin ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa arka direkte Pohjanpalo vurdu. kaleci Ali Şaşal çeldi. Hakem oyunu devam ettirdikten sonra VAR uyarısıyla oyunu durdurdu. Pozisyonda topun çizgiyi geçtiği belirlenince hakem golü verdi. 1-181'inci dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Fajr kulandı. Doğudan kaleye gönderdiği topa kaleci Tarık sahip oldu.88'inci dakikada yaklaşık 40 metreden Yasin'in aşırtma vuruşunu kaleci Ali Şaşal üstten kornere çeldi.90+4'te ceza alanı önünde James'i düşüren Baiano ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

- Sivas
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1

İbrahim Bozbey, Sivasspor, Karaoğlan, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor 1-1 - Son Dakika
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