Demirci\'de Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Müsabakaları Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 2. Grup Tenis müsabakaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. etap tenis turnuvasına 8 ilden 52 sporcu katılırken, 4 gün sürecek olan turnuva, Demirci Tenis Kortları'nda gerçekleşecek.

Manisa'nın Demirci ilçesi, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. etap tenis turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Denizli, Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, İzmir ve Kütahya'dan katılan toplam 52 sporcu, illerini bir üst turda temsil edebilmek için kıyasıya yarışacak.

Demirci'de 4 gün sürecek turnuva öncesi düzenlenen açılış seremonisinde konuşan Belediye Başkanı Erkan Kara, "Demirci, bölgede sporun kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlçemiz aynı zamanda bir eğitim kenti. Ülkemizin farklı il ve ilçelerinden öğrencilerimizi ilçemizde eğitim görürken, yazında düzenlenen ulusal turnuvalarla ülkemizin birçok ilinden sporcu misafir ediyoruz. Spor altyapımızı daha da güçlendirerek daha büyük organizasyonları ilçemizde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Açılışta bir konuşma yapan Demirci İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz ise şunları söyledi:

"Demirci milli mücadelede Demirci Akıncıları ile destan yazmış bir ilçemiz. Bu coğrafya artık sporda da önemli organizasyonların düzenlendiği bir ilçe. Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği bu turnuvaya katılan sporcularımıza başarılar dilerim."

Turnuvada takım bazında yarışacak olan iller arasından gruplarını ilk 2'de tamamlayanların, Aydın'da yapılacak 2. Etap Tenis Turnuvasına katılmaya hak kazanacağı öğrenildi. - MANİSA