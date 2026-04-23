Demirel: Kupa Galibiyeti Önemli

NATURA Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Oynayan bütün futbolcularım performans anlamında karşılığını verdi. Burada galip gelmek önemliydi. Uzun süredir burada bu skoru yakalayan takım yoktu. Lige konsantre olup hafta sonu bir galibiyet daha alırsak önümüze bakacağız" dedi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel değerlendirmelerde bulundu. Kupada tur atladıkları için mutlu olduklarını ancak şimdi lige konsantre olacaklarını belirten Volkan Demirel, "Çok mutluyuz tabii ki. Hem bulunduğumuz ortamda böyle bir galibiyet gelmesi hem de 7 maçtır galip gelememek... Hatta geçen hafta ilk golümüzü attık. Hafta sonu oynadığımız maçta erken yediğimiz gol planlarımızı bozmuştu. Bugüne benzer bir plan yapmıştık. Geçişlerde pozisyon bulmayı planlamıştık. İlk maçta da bunu yaptık. Bütün hafta boyunca bunları gösterdim. Neleri daha iyi yapabileceğimizi, neleri eksik yaptığımızı anlattık. Hafta sonunu planlayarak bir kadroyla çıktık. Oynayan bütün futbolcularım performans anlamında karşılığını verdi. Burada galip gelmek önemliydi. Uzun süredir burada bu skoru yakalayan takım yoktu. Lige konsantre olup hafta sonu bir galibiyet daha alırsak önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bloklar arasını kapatmaya çalıştık. Daha çok stoperleri bizim 8 oyuncularımızla, kenar ve bek oyuncularını da kenar ve bek oyuncularıyla karşılamaya çalıştık. Osimhen de olmayınca bizim işimiz daha rahat oldu gibi gördük. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Daha çok oyunu kenarlara iterek pozisyon yakalamaya çalıştık. Neticesinde istediğimiz gibi oldu. Kaçırdığımız pozisyonlar da oldu. Benim amacım kazanmaktı, kazandığım için mutluyum."

'HEP GÜÇLÜ VE İYİ TAKIMLARLA OYNADIK'

Ligde alacakları 7 puanın kendilerini ligde tutacağını tahmin ettiğini söyleyen Demirel, "Ben geleli 1,5 ay olacak neredeyse. Hep güçlü ve iyi takımlarla oynadık. Konya deplasmanından 1 puan alabilirdik. Diğer takımlar ligin üst sırasındaki takımlar. Çok değişkenlik gösteren bir süreç oldu. Oyuncuların adapte olmaları biraz uzun sürmüş olabilir. Ben çocuklara hep inandım. Çocukların da bana inancı var. 32 puanın ligde kalacağını düşünüyorum. 7 puana ihtiyacımız var. Belki 6 puan da yeter. Şu anki amacım kalan maçlarda 7 puan alarak ligde kalmak" dedi.

'ASIL HEDEFİMİZ KOCAELİSPOR MAÇI'

Asıl hedeflerinin hafta sonu ligde oynayacakları Kocaelispor maçı olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, "Buraya çıkarken rotasyon yapmak zorundaydım. Benim için önemli olan maç, hafta sonu oynayacağımız maç. Bundan çekinmeye gerek yok. Galatasaray'ın ilk 11'ini görünce onların daha ciddiye aldığını gördük. Oyuncular ne dediysek yapmaya çalıştılar. Bu mutluluk bugün bitecek. Bu geceyi mutlu yaşayacağız ama asıl işimiz hafta sonundaki Kocaelispor maçı. O maçı da kazanarak mutlu bir şekilde sezonu bitireceğiz" sözlerini sarf etti.

'KALECİLER YALNIZ ADAMLARDIR'

Günay Güvenç'in maçın son anlarında taraftarlardan tepki görmesi üzerine konuşan Volkan Demirel, "Kaleciler yalnız adamlardır. Az önce içeride gördüm, hiç kafaya takmaması gerektiğini söyledim. Belki futbolcuyken hata yaparsanız bu kadar eleştiri almazsınız. Kaleci yaptığı zaman dozu fazla oluyor. Günay bence çok değerli bir kaleci, çok da seviyorum kendisini. Aynı şekilde Uğurcan da öyle. İkisinin de iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Uğurcan zaten farklı bir yere gidiyor. Günay da iyi bir kaleci. Bizim daha çok ihtiyacımız vardı. Onlara başarılar diliyorum. Bu futbol, biz futbolda neler gördük" ifadelerini kullandı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel sözlerini şöyle noktaladı:

"Kupanın gelmesini kim istemez. İnşallah gelir ama hedefim biraz daha lig odaklı. Ligde kalmak için mücadele ediyoruz. Bugünkü galibiyet çok değerli oldu. Bundan sonra önce ligdeki durumumuz, sonra yarı finaldeki rakibimiz. Ondan sonra nasipse neden olmasın."