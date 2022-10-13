Öte yandan Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ve BMU Milletler Kupası ise hafta sonu Romanya 'da organize edilecek.

Nokia, OPPO ve OnePlus'ı bir ülkede daha yasaklatacak

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Motosiklet, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Deniz Öncü, hafta sonu Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Avustralya ayağında yarışacak - Son Dakika

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