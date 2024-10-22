Denizli\'de Cumhuriyet Haftası Futbol Turnuvası Başladı

Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Haftası erkinleri kapsamında futbol turnuvaları ile başladı. 36 takımın yarışacağı turnuvada 500'e yakın sporcuya katılım sertifikası verilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvası ilk düdükle başladı. Amatör ve profesyonel takımların katılacağı turnuvada sporun bileştirici gücü ön planda olurken bayram coşkusu sporun heyecanı ile birleşecek. 8 ilçe takımı, 26 merkez takımı ve il dışından misafir gelen 2 takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuvanın sonunda ilk 3'e giren takımlara kupa ödülü, katılan 500'e yakın sporcuya ise katılım sertifikası verilecek. Bereketli Şimşek-Denizli BJK ve Yenişehir Turan- Pamukkale İ.Y maçları ile start alan turnuva 28 Ekim'de gerçekleşecek final maçı ile sona erecek.

"29 Ekim coşkusunu futbol ile yaşıyoruz"

Turnuvaya katılan tüm takım ve sporculara başarılar dileyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sporun birleştirici gücünün altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu turnuva ile ilgili açıklamalarının devamında, "Sporun dostluk, kardeşlik ve centilmenlik duygularını pekiştirdiğine yürekten inanıyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Bu turnuva vesilesiyle, bizlere bağımsız bir vatan armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin temel değerlerine her zaman sahip çıkarak, sporla güçlenen genç nesillerin umut dolu geleceğimizi inşa edeceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ