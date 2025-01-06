Denizli'de U15-U17 Grekoromen Güreş Bölge Şampiyonası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Denizli'de U15-U17 Grekoromen Güreş Bölge Şampiyonası Gerçekleştirildi

Denizli\'de U15-U17 Grekoromen Güreş Bölge Şampiyonası Gerçekleştirildi

Denizli'nin Sarayköy İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen U15-U17 İllerarası Grekoromen Güreş Bölge Şampiyonası'nda 11 kulüpten 215 sporcu mindere çıktı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

06.01.2025 12:19  Güncelleme: 12:23
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Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen U15-U17 İllerarası Grekoromen Güreş Bölge Şampiyonası Sarayköy İlçe Spor Salonunda gerçekleşti. 11 kulüpten 215 sporcunun farklı sıkletlerde mindere çıktığı müsabakalar sonunda gerçekleşen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Denizli'de 2025 yılının ilk ulusal spor organizasyonu Sarayköy'de gerçekleşti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sarayköy Belediyesi koordinesinde gerçekleşen İllerarası Grekoromen Güreş Şampiyonası seremoni ile start aldı. U15 ve U17 kategorilerinde 11 kulüpten toplam 215 sporcunun farklı sıkletlerde şampiyonluk için ter döktüğü şampiyona kıran kırana müsabakalara sahne oldu.

Şampiyonlar ödüllerine kavuştu

Sarayköy İlçe Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada; İstanbul, Sakarya, Manisa, Muğla, Malatya, Aydın, Denizli illerinden ve Rusya Güreş Federasyonu'na bağlı bir kulüpten olmak üzere toplam 11 kulüpten 215 sporcu yarıştı. Türkiye'nin en önemli Sporcu Eğitim Merkezlerinden sporcuların mücadele ettiği şampiyonada; takım sıralamasında U-15 kategorisinde Denizli SEM şampiyon olurken, U-17 kategorisinde ise ilk sırayı Manisa BBSK elde etti. Gün boyunca süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara ödüllerini Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.

"Ata sporunu geleceğe taşıyacak yıldızlar yetişiyor"

Denizli'de sporun gelişmesi ve organizasyonların artarak devam etmesi için çalıştıklarını söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, ata sporumuz güreşte böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Sarayköy'de ikinci kez Bölgesel Güreş Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen İlman, Sporcu Eğitim Merkezlerinde yetişerek bu şampiyonada ter döken sporcuların gelecekte uluslararası yarışmalarda ayyıldızlı mayo ile ülkemizi gururla temsil edeceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sarayköy, denizli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de U15-U17 Grekoromen Güreş Bölge Şampiyonası Gerçekleştirildi - Son Dakika

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