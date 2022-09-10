Denizli haber: Merkezefendi'den iyi provalar - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli haber: Merkezefendi'den iyi provalar

10.09.2022 10:54
Denizli haber: Merkezefendi'den iyi provalar

Denizli spor haberi... Basketbol Süper Ligi'nde geçireceği ikinci sezona yenilenen kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, İzmir'de çıktığı özel maçlarda 2'de 2 yaptı.

Basketbol Süper Ligi'nde geçireceği ikinci sezona yenilenen kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, İzmir'de çıktığı özel maçlarda 2'de 2 yaptı. Daha önce İstanbul'daki hazırlık maçlarında Beşiktaş'a yenilip Sigortam.net'i mağlup eden Denizli temsilcisi, İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yaptığı sınavlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-73, ev sahibi Pınar Karşıyaka'yı da 91-90 mağlup etti. Merkezefendi, sezon öncesi son provaları 15-17 Eylül tarihleri arasında Aliağa'da Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Bursa'da Frutti Extra Cup'a katılarak yapacak.


YORUMLAR
500
Basketbol: Hazırlık maçı Basketbol: Hazırlık maçı Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlenecek Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlenecek
Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Denizli, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli haber: Merkezefendi'den iyi provalar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
09:41 Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçen olay! Yarışmacı, telefon jokeriyle önce sevdiği kızın babasını arayarak istedi, sonra evlenme teklifi etti
09:26 Zelenski ile bir araya gelen Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak BAYKAR fabrikasının detaylarını görüştü
09:20 Kamu kurumları, emeklilik işlemleriyle ilgili belgeleri HİTAP üzerinden gönderecek
09:22 İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası sonrası yaralıları ziyaret etti: Beni tanıdın değil mi bir tanem?
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
05:46 FSM'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 11:04:33. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli haber: Merkezefendi'den iyi provalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement