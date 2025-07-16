Denizli İdmanyurdu Gürellerspor Yeni Sezon Kadro Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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Denizli İdmanyurdu Gürellerspor Yeni Sezon Kadro Çalışmalarına Hız Verdi

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor Yeni Sezon Kadro Çalışmalarına Hız Verdi
16.07.2025 11:38  Güncelleme: 11:48
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, yeni sezon için kadro oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Teknik sorumlu Özcan Sert, modern futbol anlayışına uygun bir takım oluşturacaklarını ve genç yeteneklere fırsatlar sunacaklarını belirtti.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor yeni sezon için kadro çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-siyahlı ekibin teknik sorumlusu Özcan Sert, görüşmelerin devam ettiğini ve modern futbolun hakkını veren ligin üzerinde bir takım oluşturacaklarını ifade etti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, kadro planlamasını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı yönetim, görüşmeler sonucunda yeni isimleri kadroya katmaya devam ederken, diğer yandan da genç yetenekleri belirlemek ve A takıma kazandırmak için seçmeler gerçekleştiriyor. Teknik Sorumlu Özcan Sert, 3 gün sürecek seçmelerden A takıma futbolcu kazandırmak istediklerini söyledi. Yeni sezonda Denizli'yi temsil eden tek profesyonel takım olarak hedefini üst sıralar olarak belirleyen kırmızı-siyahlıların, Zafer Katrancı Sahası'nda yaptığı seçmelere 50 civarı futbolcu başvurdu.

Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, 2025-2026 sezonunda TFF Nesine 3. Lig 4. Grupta; Afyonspor Kulübü, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, Altay, Anadolu Üniversitesi, Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesirspor, Belediye Kütahyaspor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş., Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Eskişehirspor Kulübü, İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş., Karşıyaka, Tire 2021 Futbol Kulübü, Uşakspor A.Ş., Nazillispor kulüpleriyle mücadele edecek.

"Modern futbolun hakkını veren 3. Ligin üzerinde oynanacak bir takım oluşturacağız"

Seçmeleri ve eylül ayında başlayacak olan yeni sezonu değerlendiren Teknik sorumlu Özcan Sert, Denizli İdmanyurdu'na başarı için geldiğine dikkat çekerek, "Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Denizli'yi profesyonel anlamda temsil edecek tek takım. Ayrıca profesyonel liglerde ilk senesi. Bu nedenle tarihi bir görev olacak. Bunun için bu görevi en iyi şekilde yerine getirip Denizli İdmanyurdu'nu başarı ile temsil etmek istiyoruz. Denizli İdmanyurdu da bu gençliğin içinde tecrübeli büyüklerle 5 tane büyük kontenjan denilen ahlaklı, karakterli ve gerçekten oyun bilgisi yüksek herkesin kabul edebileceği oyuncularla karma bir takım haline gelerek, sahada basmadık yer bırakmayan mücadele gücü yüksek, atletik yönü, dinamizmi yüksek o gençliğin hakkını veren, aynı zamanda futbolun taktik ve teknik becerileri kısmında modern futbolun hakkını veren 3. ligin üzerinde oynanacak bir takım oluşturacağız" dedi.

"18 Temmuz'da sahaya iniyoruz"

Kadro oluşturma konusunda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Teknik Sorumlu Sert, "Bunun için çalışmalara başladık. Cuma günü nasipse sahaya iniyoruz. Hazırlık maçları ve kamp süreci sonunda ne demek istediğimi tüm Denizlili futbolseverlere göstermiş olacağız. Anlaştığımız günden beri kadro oluşturma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 250 civarında bizim takip ettiğimiz futbolcular vardı. Kulübümüzün takip ettiği oyuncular vardı. Bu oyuncuları görsel ve sözel olarak raporlayıp yönetime sunuyoruz" diye konuştu.

"Güzel bir kadro oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor"

Şeffaf bir transfer sürecinin devam ettiğini ve yakında yeni transferlerin açıklanacağını aktaran Özcan Sert, "Yönetimimizle bunu değerlendirdikten sonra uygun şartları olan arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bu gün itibarıyla da görüştüğümüz futbolcular var. Yarın itibarıyla da görüşme yaptıklarımız olacak. Şu an için resmileşmiş, kesinleşmiş olmasa bile bugünün sonunda kulübümüzün kesinleşmiş futbolcuları açıklayacağını düşünüyorum. Kulübümüzü ekonomik anlamda yormayacak ve önümüzdeki senelerde kulübe sportif başarı ile bonservis bedelleri de getirebilecek genç futbolcular üzerinden gidiyoruz. Güzel bir kadro oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İnşallah oyuncu kardeşlerimizde gösterecekleri performanslarıyla A takıma dahil olurlar"

Seçmelerin 3 gün süreceğini ve yoğun katılımın olduğunu söyleyen Denizli İdmanyurdu Gürellerspor Teknik Sorumlusu Sert, "Yoğun katılımla seçmelerimizi yaptık. 3 günlük bir seçme belirledik. Oyuncuları gözümüzün ucuyla değil de detaylı bakalım dedik. Kamera ile kayıt altına aldırdık. Buradan A takım seviyesinde kazandırabileceğimiz oyuncu var mı, buna bakacağız. Bu seçmelerden oyuncu kazanmak istiyoruz. Bu seçmeleri laf olsun diye yapmadığımızı göstermek istiyoruz. İnşallah oyuncu kardeşlerimizde gösterecekleri performanslarıyla A takıma dahil olurlar" cümlelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli İdmanyurdu Gürellerspor Yeni Sezon Kadro Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

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