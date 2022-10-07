Denizli spor haberi... Pamukkale Belediyespor sezona iddialı başlıyor

Pamukkale Belediye spor'un kadın voleybol takımı 2022-2023 sezonuna hazır. Sezonun ilk maçında Pazar günü Antalya Megaspor'u konuk edecek olan mavi-beyazlı takım sezon sonunda play-off'a kalmayı hedefliyor.

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün aktif olduğu kadınlar voleybol branşında yer alan takımı 2022-2023 sezonuna hazır. Bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde boy gösterecek olan mavi-beyazlı ekip çalışmalarını antrenör Kazım Şengün gözetiminde yaptı. Geçen sezon kadroda bulunan Sedef Öğüt, Özge Büte, Pınar Öztürk, Nurcihan Karakaya, Ecenur Aslan, İrem Bayram, Rana Koyuncu, Hatice Ece Kabaca, Gülem Altay, Ceyna Kahraman ve Sena Nur Yıldırım ile yollarını ayıran Pamukkale Belediyespor, İlayda Dinçarslan, Tuğçe Demirtaş, Zeynep Koçak, Büşra Ulusoy, Ada Lara Dalkıran ve Beyza Honazlı'yı transfer etti. Sezonun ilk maçında 9 Ekim Pazar günü Hasan Güngör Spor Salonu'nda saat 15.00'de Antalya Megaspor'u konuk edecek olan Pamukkale Belediyespor, yeni döneme galibiyetle başlamak istiyor. Mavi-beyazlı kulübün yöneticileri takımın antrenmanını ziyaret ederek, sporculara başarılar dilediler.

"Bu sene amacımız ilk 2 sırada yer alıp, play-off'a gitmek"

Ağustos ayından beri yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini ifade eden Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Kazım Şengün, "Hafta sonunda sezonu açıyoruz. Yeni sezona iyi hazırlandık, hazırlık maçlarında Fethiye, Marmaris, Bodrum takımlarıyla karşılaştık ve iyi sonuçlar elde ettik. Takımımızda giden, gelen oyuncularımız oldu. İlk sezonumuzda lige 4. olmuştuk, geçtiğimiz sene 2 averaj farkıyla play-off şansını kaçırmıştık. Bu sene amacımız ilk 2 sırada yer alıp, play-off'a gitmek. Ben sporcularımıza ve ekibime güveniyorum. Bizlere destek olan onursal başkanımız Avni Örki'ye ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm Denizli halkını hafta sonundaki maçta takımı desteklemeye davet ediyorum" dedi.

"Hedefimiz play-off'lara kalmak"

Takımın oyuncularından Tuğçe Demirtaş ve Zeynep Koçak ise yeni sezonda takımını başarıyla temsil etmek için sezona iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bize güvenen ve destek olan Pamukkale Belediyesi ailesini en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz play-off'lara kalmak. Tüm Denizli'yi bizlere destek olmaya bekliyoruz" diye konuştular.

"Pamukkale'yi spor kenti haline getirmek istiyoruz"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporun ve sporcuların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Biz Pamukkale'yi spor kenti haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle sporun her branşına destek veriyoruz. Kadın voleybol takımımız bu sezonda da 2. Lig'de mücadele edecek. Takımımızın bu sezon hedef olarak belirlenen Play-off'lara kalacağına inanıyorum. Takımımıza 2022-2023 sezonunda başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ