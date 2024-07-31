Denizli Temsilcisi Türkiye Satranç Kulüpler Şampiyonasında Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Denizli Temsilcisi Türkiye Satranç Kulüpler Şampiyonasında Şampiyon Oldu

Denizli Temsilcisi Türkiye Satranç Kulüpler Şampiyonasında Şampiyon Oldu

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu koordinesinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda Denizli temsilcisi Alper Eren Satranç Kulübü şampiyon oldu. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un elinden kupasını alan takım, Türkiye Satranç İkinci Ligine yükselme başarısı gösterdi.

31.07.2024 17:54
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Denizli'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Satranç Kulüpler Şampiyonasında Denizli temsilcisi kulüp şampiyon oldu. Şampiyon takım kupasını Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un elinden aldı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu koordinesinde düzenlenen Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası hafta sonu tamamlandı. 21-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde Pamukkale Satranç Salonunda gerçekleşen şampiyonaya 60 kulüpten 600 sporcu katıldı. Zorlu geçen yarışmalar sonunda sıralamada ilk altı takım Türkiye Satranç İkinci Ligine yükselme başarısı gösterdi. Denizli'yi temsil eden Alper Eren Satranç Kulübü yarışmaları şampiyon tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

2018 yılında Milli Takım Antrenörü Alper Eren tarafından kurulan kulüp, bir yandan alt yapı faaliyetleri ile satranç sevgisini çocuklara aşılarken, diğer yandan profesyonel olarak milli takımlara sporcu yetiştirdi. 25 yıllık tecrübesi ile hak ettiği başarıyı yakalayan Alper Eren Satranç Kulubü, Türkiye Satranç İkinci Ligine şampiyon olarak yükseldi. Sporcular, kupa ve madalyalarını Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay'ın elinden aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Temsilcisi Türkiye Satranç Kulüpler Şampiyonasında Şampiyon Oldu - Son Dakika

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