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Denizlispor'dan "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü"ne destek - Son Dakika

Denizlispor'dan "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü"ne destek

09.02.2022 20:44
Denizlispor'dan "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü"ne destek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası maçına "Sigarayı bırak, değişimi başlat. Çünkü daha iyi bir hayat var." yazılı pankartla çıktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası maçına "Sigarayı bırak, değişimi başlat. Çünkü daha iyi bir hayat var." yazılı pankartla çıktı.

Yeşil-siyahlı ekip, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla hayata geçirilen, "Sigarayı Bırak, 48 Saatte Değişimi Başlat" kampanyasına destek verdi.

Denizlisporlu oyuncular, Denizli Atatürk Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanan son 16 turu karşılaşması öncesi sahada, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'ne destek amaçlı, "Sigarayı bırak, değişimi başlat. Çünkü daha iyi bir hayat var." yazılı döviz açtı.

Bu sırada taraftarlar, oyuncuları alkışlayarak destekledi.

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Türkiye Kupası, Denizlispor, Spor Toto, Sigara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor'dan '9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'ne destek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Denizlispor'dan "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü"ne destek - Son Dakika
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