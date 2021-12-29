Denizlispor, Nef Stadı'nda penaltılarda Galatasaray'ı eledi

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Galatasaray, kaleci Abdülkadir'in kurtarışlarına rağmen maçı 2-1'den 3-2'ye çevirdiği maçta akılalmaz pozisyonlar kaçırdı. Denizlispor oyundan kopmadı, 90+8'de golü buldu ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda da Denizlispor, kilidini açtırmadı ve işi penaltılara götürdü. TFF 1. Lig ekibi penaltılar 6-5 kazanarak, İstanbul'da Galatasaray'ı kupanın dışına itti.

TAM 3 SAAT SÜRDÜ

Saat 21.00'de başlayan Galatasaray-Denizlispor karşılaşması tam 3 saat sürdü. 3 saatlik dev maçta tarihi direniş sergileyen Denizlispor, penaltılarda girdiği büyük mücadelenin anlamını pekiştirdi.

Görüntü: A Spor

YOK BÖYLE PERFORMANS!

Denizlispor kalecisi Abdulkadir Sünger, Galatasaray karşısında penaltılar dahil olmak üzere 19 kurtarış yaptı. 1 de penaltı golü attı. Abdülkadir Sünger, bir gece ülkede kahraman oldu.

GOL DÜELLOSU

90 dakikada Galatasaray'ın gollerini 29. dakikada Alpaslan Öztürk, 48. dakikada Halil Dervişoğlu ve 50. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti. Denizlispor'un sayıları ise 9. dakikada İlhan Depe, 38. dakikada Darri ve 90+8. dakikada kendi kalesine Nelsson'dan geldi. Galatasaray'ın iki topu direkten döndü, Alpaslan 90+5'te kırmızı kart gördü.

SÜPER LİG KADROSU

Galatasaray'da bu maçta Aanholt, Nelsson, Berkan, Kerem ve Halil yedek bekledi. Terim; İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer, Taylan, Emre, Morutan, Cicaldau, Barış Alper, Mostafa kadrosunu sahaya sürdü. Terim'in sahaya sürdüğü bu kadro, Süper Lig'de de kullandığı isimler. Kadroda farklılığın olmadığı maçta gelen bu sonuç çok şaşırttı.