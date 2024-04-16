TFF U15 Gelişim Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Denizlispor, 2023-2024 sezonunun son haftasında evinde karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek 36 puana ulaştı. Ligi 3. sırada tamamlayan genç horozlar, play-off'lara kalmayı başardı.
Zafer Katrancı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada her iki yarıda da rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Denizlispor'un gollerini; Eren Altın, Arda Torbacı ve Mehmet Ali Şaşmaz (2) kaydetti. Nazilli Belediyespor'un tek golünü ise Yunus Kavaklı attı.
Bu sonuçla 36 puana yükselen yeşil-siyahlılar, son 20 takım arasına adını yazdırdı ve play-off'lara katılmaya hak kazandı.
Play-off ilk maçını 21 Nisan Pazar günü Antalya Manavgat Çolaklı Atatürk Stadı'nda İzmir temsilcisi Altay ile oynayacak olan Denizli ekibi, rakibini elemesi halinde 23 Nisan Salı günü aynı sahada Galatasaray ile karşılaşacak.
Karşılaşmayı ve ligi değerlendiren Teknik Sorumlu Gökhan Hor, sezon başındaki hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Sezon başından beri hedefimiz play-off'lardı. Bugün bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki hafta sonu Altay ile Antalya'da karşılaşacağız. Altay'ı elersek rakibimiz Galatasaray olacak. Şu an Türkiye'de son 20 takım arasına kaldık. Mutlu ve gururluyuz. Çocuklarımız adına da sevinçliyiz. Sonuna kadar hak ettiler. Ligi de iyi bir şekilde bitirmiş olduk" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Denizlispor U15 Gelişim Ligi'nde Play-off'lara Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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