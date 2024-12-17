Denizlispor'un Puan Silme Cezası Kulübü Zora Soktu - Son Dakika
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Denizlispor'un Puan Silme Cezası Kulübü Zora Soktu

Denizlispor\'un Puan Silme Cezası Kulübü Zora Soktu

FIFA Disiplin Komitesi, Denizlispor'un eski futbolcusu Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle kulübün 6 puanını sildi. Bu durum, 3'üncü Lig'de son sıraya düşen Denizlispor'un kurtuluş umutlarını iyice azalttı.

17.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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DENİZLİ, FIFA Disiplin Komitesi tarafından eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle 6 puanı silinen Denizlispor'un cezası puan tabelasına da yansıdı. Futbol Federasyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bir dönem UEFA Kupası'nda devlere kök söktüren, Süper Lig'den 2021'de düştükten sonra borçları yüzünden açamadığı transfer yasağıyla 2023'te 1'inci Lig'e, 2024'te 2'nci Lig'e veda edip ilk kez TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Denizlispor, ilk devreyi amatöre düşme hattında tamamladığı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta da puan silme cezasıyla dibe demir attı. Denizlispor'un 10 olan puanı 4'e düştü. Yeşil-siyahlılar grupta son sıraya gerileyerek kurtuluş umutlarını iyice tüketmeye başladı.

Bu sezon tamamı altyapısından çıkan oyunculardan kurulu kadroyla ayakta kalmaya çalışan, olağanüstü kongrede aday çıkmayınca yönetimsiz de kalan Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor'un yine eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan yeni cezalar alma riski bulunuyor. Portekizli Tiago Lopes, Süper Lig'de 2019-2021 yılları arasında yeşil-siyahlı formayı giyip Mart 2021'de alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılmıştı. İçinde bulunduğu sıkıntılı tabloda yönetim krizi de yaşayan, geçen hafta anahtarları teslim etmek için valilik ve belediyeye giden kulüpte altyapı patentli kadrodan kaleci Ertuğrul Bağ, defans Emirhan Kaşçıoğlu ve forvet oyuncusu Alihan Kalkan'ın ayrılmak isteyip son hafta Niğde deplasmanına gitmedikleri öğrenildi.

YENİ CEZALAR KAPIDA

Denizlispor'un Süper Lig'de yer aldığı 2 sezonluk dönemden Tiago Lopes'e olan 311 bin Euro borcu yüzünden 6 puanı silinirken eski yabancı futbolcu alacakları yüzünden yeni cezalar da kapıda. Denizli'nin o dönemden Mix Diskerud'a 227 bin Euro, Federico Varela'ya 584 bin Euro, Ismail Aissati'ye 486 bin Euro, Oscar Estupinan'a 174 bin Euro, Zakarya Bergdich'e 53 bin Euro, Muris Mesanovic'e 201 bin Euro, Marvin Bakalorz'a 708 bin Euro, Modou Barrow'a 150 bin Euro, Radoslaw Murawski'ye 315 bin Euro, Angelo Sagal'a 493 bin Euro, Matthieu Dossevie'ye 211 bin Euro, Fabiano Leismann'a 525 bin Euro, Hugo Rodellega'ya 840 bin Euro, Ayman Ben Mohamed'e 137 bin Euro, Stackhowiak'a 189 bin Euro, Brahim Darri'ye 99 bin Euro, Hadi Sacko 412 bin Euro, Leo Schwachlen'e 86 bin Euro, Djedje'ye de 83 bin Euro borcu var.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'un Puan Silme Cezası Kulübü Zora Soktu - Son Dakika

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