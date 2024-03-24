Depremin izlerini sporla aşan afetzede gençler, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Depremin izlerini sporla aşan afetzede gençler, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı

Geniş Video İzle

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Berat Musab Tümay ve Hüseyin Öztürk, depremin ardından antrenmanlarına ara vermeden devam ederek Alpagut sporunda Türkiye şampiyonu olmayı başardılar. Hatay'da yaşanan büyük depreme rağmen genç sporcular, spora olan tutkularıyla ayakta kalmayı başardılar ve Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldular.

24.03.2024 09:14  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin izlerini sporla aşan afetzede gençler, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Berat Musab Tümay ve Hüseyin Öztürk, depremin ardından antrenmanlarına ara vermeden devam ederek Alpagut sporunda Türkiye şampiyonu olmayı başardılar.

Kahramanmaraş merkezli depremde en büyük yıkım Hatay'da olmuş, yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce vatandaşın da hayatı olumsuz etkilenmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Berat Musab Tümay ve 16 yaşındaki Hüseyin Öztürk, yaşadıkları depremi spora olan tutkuları ile aştılar. Kısa bir ara sonrasında antrenmanlarına geri dönen genç sporcular, Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldular.

"Hatay'da büyük bir deprem yaşamamıza rağmen 2 ay sonra antrenmanlarımıza gitmeye başladık"

Alpagut sporunun ülkemizde yeni tanınmaya başlayan bir spor olduğunu söyleyen Berat Musab Tümay, "Yaklaşık 11 yıldır dövüş sporları 3 yıldır ise Alpagut sporunu yapıyorum. En son yapılan Alpagut Türkiye Şampiyonasında 'Caymaz' branşında Türkiye Şampiyonu oldum. Alpagut ülkemizde 2010 yılında açılan ve yeni yeni tanınan bir spordur. Hatay'da büyük bir deprem yaşamamıza rağmen 2 ay ara verip tekrardan antrenmanlarımıza ve maçlara gitmeye başladık. Bu maçlardan güzel dereceler elde ettik. Bugüne gelmem de ise annem ve babamın çok emeği var. İnşallah kendimi ve takımımı daha güzel yerlerde görürüm" dedi.

"Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen sporumuzu bırakmadık"

Alpagut Turan dövüş sanatını tüm Dünya'ya duyurmak istediğini söyleyen Hüseyin Öztürk, "3 yıldır dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. Son 1 yıldır Alpagut Turan dövüş sanatıyla uğraşıyorum. Büyük bir deprem yaşamamıza rağmen sporumuzu bırakmadık. Antrenmanlarımıza gelmeye devam ettik. Ankara'da olan Türkiye Şampiyonasında 'Caymaz' branşında 1'inci oldum. Bir sonraki hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve Alpagut Turan dövüş sanatını tüm Dünya'ya duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Depremin izlerini sporla aşan afetzede gençler, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı
Kaynak: İHA

Hüseyin Öztürk, Türkiye, Deprem, Hatay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Depremin izlerini sporla aşan afetzede gençler, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bozüyük Belediye Başkanı Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret etti
    10:34 Bozüyük Belediye Başkanı Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret etti

    Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyarette yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi ve dernek üyelerinin taleplerini dinledi.

  • Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı
    10:34 Ceyhan Belediyesi Gençlere Sentetik Halı Sahalarını Açtı

    Ceyhan Belediyesi, gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla iki ayrı sentetik halı sahayı hizmete açtı. Belediye Başkanı Hülya Erdem, sağlıklı yaşam için sporun önemine vurgu yaparak, Ceyhan halkının spor yapabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

  • Vezirköprü'de Sporcularla İftar Programı Düzenlendi
    10:25 Vezirköprü'de Sporcularla İftar Programı Düzenlendi

    Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sporcularla İftar Programı'nda, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, sporcularla bir araya geldi. Kaymakam Kaya, gençlerin ve sporcuların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, başarılar diledi ve ailelere teşekkür etti. İftar programına, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, antrenörler ve sporcular katıldı.

  • Down sendromlu sporcu Selin Naz Özcan dünya şampiyonu oldu
    10:19 Down sendromlu sporcu Selin Naz Özcan dünya şampiyonu oldu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trisome Oyunları'nda cimnastik branşında dünya şampiyonu olan Selin Naz Özcan'ı tebrik etti. Özcan, Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Bakan Göktaş, Özcan'ı havalimanında karşılayarak başarılarının devamını diledi.

  • Galatasaray, milli arada Antalya'da kampa girecek
    09:49 Galatasaray, milli arada Antalya'da kampa girecek

    Galatasaray Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yapacak. Lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

  • Hataylı gençler depreme rağmen Türkiye şampiyonu oldu
    09:14 Hataylı gençler depreme rağmen Türkiye şampiyonu oldu

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Berat Musab Tümay ve Hüseyin Öztürk, depremin ardından antrenmanlarına ara vermeden devam ederek Alpagut sporunda Türkiye şampiyonu olmayı başardılar. Hatay'da yaşanan büyük depreme rağmen genç sporcular, Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergiledi.

  • Yüksekova'da gençlerin iftar sonrası durağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
    02:51 Yüksekova'da gençlerin iftar sonrası durağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, stres atmak için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne akın ediyor. Spor salonları, farklı spor dallarında hizmet vererek vatandaşlara hizmet sunuyor. Gençlerin okey masalarında değil, spor sahalarında vakit geçirmesi hedefleniyor.

  • Yüksekova'da Gençler İftar Sonrası Spor Yapıyor
    01:59 Yüksekova'da Gençler İftar Sonrası Spor Yapıyor

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde spor yaparak stres atıyor. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor salonları, farklı spor dallarında hizmet veriyor ve gençlerin uğrak noktası haline geliyor.

  • Türkiye'nin En Genç Satranç Ustasından Başkan Aktaş'a Ziyaret
    01:31 Türkiye'nin En Genç Satranç Ustasından Başkan Aktaş'a Ziyaret

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin satrançta en genç büyük ustası olan 15 yaşındaki Ediz Gürel'i makamında ağırladı. Ediz Gürel, başarılarıyla gurur duydukları Bursa'nın evladı olduğunu söyleyen Başkan Aktaş tarafından övgüyle karşılandı. Ziyarette genç sporcuyla geleceğe dair hedefler konuşuldu ve Başkan Aktaş tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

  • Ağrı'da dağcılar kar ve tipi engeline takıldı
    01:15 Ağrı'da dağcılar kar ve tipi engeline takıldı

    Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, kar ve fırtına nedeniyle zirveye çıkamadan geri indi. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla dağcılar inme kararı aldı. Ayrıca, bölgede bulunan kurtların da kendilerine yaklaştıklarını fark eden dağcılar korku dolu anlar yaşadı.


10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
23:49 THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:26 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
07:51 Brezilya’da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü
00:10 Papua Yeni Gine’de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Papua Yeni Gine'de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
23:44 Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
23:16 Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi’ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi'ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı
21:49 İspanya’da Telegram’ın kullanımı askıya alındı İspanya'da Telegram'ın kullanımı askıya alındı
20:50 ABD askerleri PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 10:42:39. #1.13#
SON DAKİKA: Depremin izlerini sporla aşan afetzede gençler, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement