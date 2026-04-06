Derbi biteli saatler oldu, yangın dinmiyor! Bir tepki de Cerny'den
Derbi biteli saatler oldu, yangın dinmiyor! Bir tepki de Cerny'den

Derbi biteli saatler oldu, yangın dinmiyor! Bir tepki de Cerny'den
06.04.2026 17:24
Derbi biteli saatler oldu, yangın dinmiyor! Bir tepki de Cerny'den
Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, Fenerbahçe'nin derbide kazandığı penaltı için bir paylaşım yaparak "İğrenç!" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında kazandığı penaltının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. 

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Zorlu derbinin uzatma anlarında sarı-lacivertliler lehine verilen penaltı kararının yankıları devam ediyor. Birçok Beşiktaşlı futbolcu, sosyal medya hesapları ve basın mensupları üzerinden tepkilerini dile getirirken, bir eleştiri de Vaclav Cerny'den geldi.

CERNY: ''İĞRENÇ!''

Siyah-beyazlıların Çek yıldızı Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın maç sonunda yaptığı "Emek hırsızları" başlıklı paylaşımını yeniden paylaşarak "İğrenç!" notunu düştü.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki deneyimli yıldız, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    tvde icerde gibi izlenim vardi burda disarda oldugu cok net 0 4 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    HAREKET ÇÎZGİNİN DIŞINDA GİBİ AMA OLAY İÇERÎDE TAMAMLANDI? BUÇERİDE TAMAMLANDI OLAYI YENİ KURAL MI ? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
