Derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş, Galatasaray ile dalga geçti - Son Dakika
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Derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş, Galatasaray ile dalga geçti

01.05.2023 09:28

Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1'li skorla geçtikleri derbinin ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı ekibin, Galatasaray'ın "Konsantrasyon" mottosuyla dalga geçen paylaşımı taraftarlarından büyük ilgi gördü.

Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3 golle geçerek zirveyi karıştırdı. Siyah-beyazlılar kritik derbi zaferi sonrası peş peşe paylaşımlarda bulundu.

ABOUBAKAR 'IN GÖRSELİYLE "AŞKIN OLAYIM" PAYLAŞIMI

Beşiktaş ilk paylaşımında "Susma" emojisi kullanırken, İkinci paylaşımda ise Galatasaray'ın Icardi'nin attığı gollerden sonra çaldığı "Aşkın olayım" şarkısından bir dize paylaştı. Siyah-beyazlıların gönderisinde Aboubakar'ın fotoğrafı kullanılırken, "İşte seninle bir ömür böyle" ifadesi yer aldı.

Derbi zaferi sonrası Beşiktaş, yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı fena tiye aldı

"KONSANTRASYON" MOTTOSUNU TİYE ALDILAR

Beşiktaş, taraftarından çok beğeni alan son gönderisinde ise Galatasaray'ın "Konsantrasyon" mottosunu tiye aldı. Siyah-beyazlılar, kedi görseli kullanarak, gülme anlamına gelen harfler paylaştı.

Derbi zaferi sonrası Beşiktaş, yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı fena tiye aldı

SKORBOARD PAYLAŞTILAR

Beşiktaş dördüncü gönderisinde ise Galatasaray'ın Vodafone Park'ta oynadığı derbilerde aldığı sonuçların skorboardlarını paylaştı ve "8-9 senedir..." ifadelerini kullandı.

Derbi zaferi sonrası Beşiktaş, yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı fena tiye aldı
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Eğer Lig baştan itibaren birilerinin istediği sökülüp şaibeli hale gelmeseydi inanın Beşiktaş açık ara şampiyon olurdu... Rahat olun bu pis durum hafizalarda yerini aldı ancak şampiyon tayin edildikten sonra Beşiktaş'ın şampiyon olması zor. Önce emeğe saygı olmalı..var mı? Yok tabi.. Cevap Yaz 13 11 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş, Galatasaray ile dalga geçti - Son Dakika
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