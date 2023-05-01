Derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş, Galatasaray ile dalga geçti

Hamit Gündoğdu:

Eğer Lig baştan itibaren birilerinin istediği sökülüp şaibeli hale gelmeseydi inanın Beşiktaş açık ara şampiyon olurdu... Rahat olun bu pis durum hafizalarda yerini aldı ancak şampiyon tayin edildikten sonra Beşiktaş'ın şampiyon olması zor. Önce emeğe saygı olmalı..var mı? Yok tabi..