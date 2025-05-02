Derbi Öncesi Koç ve Adalı İlk kez Rakip - Son Dakika
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Derbi Öncesi Koç ve Adalı İlk kez Rakip

Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı olarak 14. Beşiktaş derbisine çıkarken, Serdal Adalı ilk kez karşılaşacak.

02.05.2025 11:17
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü yapılacak Fenerbahçe- Beşiktaş maçı öncesi başkanlar nezdinde Ali Koç ile Serdal Adalı, ilk kez derbide rakip olacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce 13 kez tanık olduğu derbi heyecanını pazar günü bir kez daha yaşayacak.

Beşiktaş'ta ise Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpteki başkanlık döneminde ilk Fenerbahçe derbisine tanık olacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Jose Mourinho idaresindeki Fenerbahçe, 75 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş ise derbiye 52 puanla dördüncü basamakta çıkacak.

Ali Koç, 13 Beşiktaş derbisi gördü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tamamı Süper Lig'de olmak üzere 13 kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, siyah-beyazlı rakibine karşı 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi gördü.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, söz konusu derbilerde 21 gol atarken, 22 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığında Beşiktaş'a karşı 3 kez kazandı

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 13 Beşiktaş derbisinde 3 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlı takıma karşı başkan olarak 2018-2019'da rakip olan Koç, ilk galibiyetini ise bir sezon sonra 2019-2020'de yaşadı. Söz konusu sezonda Fenerbahçe, konuk ettiği rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Sonrasındaki üç sezonda Beşiktaş'ı mağlup edemeyen sarı-lacivertliler, diğer iki galibiyeti de 2023-2024'te aldı.

Geçen sezon ligde oynanan iki maçı da kazanan Fenerbahçe, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1'lik skorlarla 3 puana ulaştı.

Serdal Adalı, başkan olarak Fenerbahçe'ye ilk kez rakip

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, başkan olarak ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.

Adalı, siyah-beyazlı kulübün 29 Aralık 2024'te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilmişti.

Öte yandan Adalı, başkanlık macerasındaki ilk derbi galibiyetini bu sezon Galatasaray'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.

Adalı'nın yöneticilik döneminde galibiyeti yok

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın siyah-beyazlı kulüpte farklı dönemlerde yönetici olarak görev yaptığı zamanlarda oynanan Fenerbahçe derbilerinde galibiyeti yok.

Adalı, Beşiktaş'ta iki farklı dönemde yöneticilik yaparken, 6 kez Fenerbahçe derbisi gördü. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken, galibiyet alamadı.

Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören döneminde 2010-2011 yıllarında asbaşkanlık yapan Serdal Adalı, bu süreçte ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Bir diğer eski başkan Fikret Orman ile de çalışan Adalı, 2018-2019 yıllarında ise ikinci başkan olarak görev aldı. Bu dönemde de iki kez karşılaşan Fenerbahçe ile Beşiktaş, iki müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu altı maçta rakip ağları 9 kez sarsarken, 12 kez topu filelerinde gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Derbi Öncesi Koç ve Adalı İlk kez Rakip - Son Dakika

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