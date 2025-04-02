Derbinin faturası ağır oldu! Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Derbinin faturası ağır oldu! Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Derbinin faturası ağır oldu! Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK\'ya sevk edildi

TFF Beşiktaş, Galatasaray, Kayserispor ve Bodrum FK'yı çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Galatasaray'ın Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ''futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'', Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy ise ''kural dışı hareket'' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

02.04.2025 13:07
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Kayserispor ve Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

İBRAHİM HATİPOĞLU VE SEMİH KILIÇSOY SEVK EDİLDİ

Müşavirlik ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz, Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy'u ise "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.

PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde:

- Kayserispor Kulübü'nün 28.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Atakaş Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Bodrum FK Kulübü'nün 28.03.2025 tarihinde oynanan Bodrum FK - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Beşiktaş Kulübü'nün 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

- Beşiktaş Kulübü futbolcusu Semih Kılıçsoy'un aynı müsabakadaki 'Kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Galatasaray Kulübü'nün 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

- Galatasaray Kulübü idarecisi İbrahim Hatipoğlu'nun aynı müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Son Dakika Spor Derbinin faturası ağır oldu! Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mustafa uzel:
    tribünlere el hareketi çeken taraftarla kavga eden osimhene neden ceza yok ? yapı dediğimiz olay bu çünkü ceza alsa derbide kadro dışı filimleriniz batsın Allah belanızı versin 1 1 Yanıtla
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