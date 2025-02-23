Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak - Son Dakika
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Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak

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Galatasaray-Fenerbahçe maçının tartışılan yabancı hakemi Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği PSV Eindhoven-Juventus ve ülkesinde düdük çaldığı NK Bravo-FC Koper lig karşılaşmasının ardından Türkiye'deki dev maçı idare edecek. Vincic böylece Hollanda-Slovenya-Türkiye üçgeninde 5 günde 3 maçta görev almış olacak.

23.02.2025 17:53
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Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe maçına yönetecek olan yabancı hakem Slavko Vincic, yarın görev alacağı dev karşılaşmayla birlikte 3 ayrı ülkede 5 günde 3 maça çıkmış olacak. Günlerdir tartışılan Vincic'in yoğun maç trafiği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DÜDÜK ÇALDI

Süper Lig'de yarın oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem olarak atanan Slavko Vincic yaşadığı yoğun maç trafiğiyle dikkat çekiyor. Sloven hakem bu hafta, 19 Şubat Çarşamba gecesi TSİ 23.00'te başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSV Eindhoven - Juventus maçıyla mesaiye başladı. Vincic, uzatmaya giden ve 120 dakika süren müsabakadaki görevinin ardından ülkesine döndü.

HEMEN ARDINDAN ÜLKESİNDE MAÇ YÖNETTİ

Dün (22 Şubat Cumartesi) TSİ 15.00'te Slovenya Ligi'nde oynanan NK Bravo-FC Koper maçında düdük çalan Slavko Vincic, ev sahibi takımdan Poplatnik, Atemona, Stravs ve Jovan'a, konuk ekipten ise Manseri'ye sarı kart çıkardı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; maçta hakemleri zorlayan bir pozisyon yaşanmadı. İki takımın futbolcuları da Vincic'in kararlarına itiraz bile etmedi.

SIRA DEV DERBİDE

Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen 45 yaşındaki hakem, yarın (24 Şubat Pazartesi) saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev alacak ve Hollanda-Slovenya-Türkiye üçgeninde 5 günde 3 maçta düdük çalmış olacak.

GALATASARAY İSTEMİYOR

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

VINCIC SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını da Riva'da buluşmaya davet etti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, bu daveti samimiyetsiz bulduğunu belirterek reddetti. Daha sonra toplantı düzenleyen Hacıosmanoğlu, dev maçı yabancı hakemi yöneteceğini açıklayarak Özbek'in "Samimiyetsiz" çıkışına yanıt verdi. Bunun üzerine Galatasaray, Slavko Vincic isminin ön plana çıkmasının ardından bir açıklamaya yayınlayarak federasyona 3 soru yöneltti. Cimbom ayrıca, Vincic'in Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya'nın Maribor takımının şehrinde doğması ve Ilıcalı'nın 45 yaşındaki hakemin vatandaşı olan UEFA Başkanı Ceferin ile yakın ilişkileri olması nedeniyle federasyonun bu kararına itiraz etti. TFF, sarı-kırmızılıların itirazını reddetti ve daha sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.

Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Slovenya, Juventus, Futbol, Spor, PSV, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Casper:
    Yarın Günlerden Galatasaray İnşallah Kyckk 12 3 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    Peki bir soru? VINCIC in parasını kim veriyor. UEFA kesesinden verdiriyorlarsa ne ala, ama yok bu memleketin başının belası dövizleri, memleketim kaynaklarından kullanarak el hakemini doyuruyorsak yazıklar olsun size. 11 1 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    çincon a koyana kadar devam keeee 1 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak - Son Dakika
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