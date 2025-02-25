Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic\'in kazancı belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Sloven hakem Vincic'in Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maliyeti belli oldu. Vincic, 10 bin euro (381 bin TL) ücret alırken, ayrıca günlük 800 euro harcırah aldı. Yabancı hakem tartışmalarının önüne geçmek için bu maça özel getirilen Vincic, maçın ardından ülkesine döndü.

25.02.2025 12:50
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Süper Lig'in 25. haftasında merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi. Türk futbol tarihinde 55 yıl sonra yabancı bir hakemin yönettiği maçta iki camia da 1'er puana razı oldu.

381 BİN TL KAZANDI

Kararın açıklandığı günden bu yana tartışılan Sloven hakem Vincic'in TFF'ye maliyeti merak konusuydu. Derbinin hakemi Slavko Vincic'in 10 bin Euro (381 bin TL) ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 Euro harcırah aldı.

Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ

Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5 tanesin Galatasaraylı oyuncular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. 1'er sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.

Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mesut uluç:
    Hakemi beğenmeyen tek 6s ,her hafta beleş penaltıya alıştılar çünkü 54 30 Yanıtla
  • Casper:
    Helal Olsun Çok Güzel Yönetti. Korkarak Oynadılar ayrıca Okan Mourinho dan Çok Korktu 48 22 Yanıtla
  • Tabutcu:
    TFF ne diye var istifa edin olsun bitsin bak yabancılar bu işi nasıl yapıyor biraz örnek alın 35 4 Yanıtla
  • academi68 sadekalem:
    Bu kararlı duruş korkusuz yönetim bizim hakemlere ibret olsun. Bu arada hakemleride korkutan kulüplerden korkan tff dir. Yok ben onu istemem deyip hakem siparişi verirsen hakemlerde onun iatediği gibi hakem olayım deyip kendinden vazgeçer. 20 0 Yanıtla
  • Portakal48:
    morinyo korkak Okan ezmek istemedi 2 3 Yanıtla
  • Ersay:
    Sarıları 5 gs- 2 fb görmüş , Türk hakemleriyle gördükleri sarı kartlara bakın birde, Bu Galatasaray on yatacak yeri yok 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Göker:
    yazıklar olsun bu paraya ömür boyu çalışanlar var 0 0 Yanıtla
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