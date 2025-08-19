Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn\'ün yeni adresi Almanya

Galatasaray, 26 yaşındaki Alman sol bek oyuncusu Derrick Köhn ile yollarını ayırdı.

4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Sarı-kırmızılılar, Köhn'ün Alman ekibi Union Berlin'e transfer olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4 milyon Euro tutarında transfer bedeli ile 500 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon Euro düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir" denildi.

BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

2023-2024 sezonunun devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Köhn, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19 müsabakada 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.