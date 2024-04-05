Fenerbahçe'nin 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması için sahaya yansıtacağı tavırla ilgili senaryolar netleşmeye başlıyor.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da aldığı yetkilerle tepkisel ilk adımı atmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde başkan vekili Erol Bilecik'in "U19 takımıyla gideceğiz ve 90 dakikalık bir maç olmayacak" açıklamasından sonra Şanlıurfa'da şunların yaşanması bekleniyor...
TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi'ne bakıldığında bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabiliyor. Müsabakanın devam edebilmesi için ise sahada mücadele eden oyuncu sayısının en az 7 olması şart. Bu durumda Fenerbahçe pazar günü şu seçeneklerden birini hayata geçirecek.
1- Fenerbahçe sahaya dokuz U19 Takımı futbolcusuyla çıkacak ancak bir süre sonra peş peşe veya aynı anda 3 oyuncu sakatlık yaşayacak ve sahadaki oyuncu sayısı 7'nin altına düşecek. Bu durumda ve talimat gereği hakem maçı oynatamayacak. Bu eyleme yönelik bir cezai müeyyide olmayacağı düşünülüyor.
2- Fenerbahçe U19 Takımı oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecekler.
3- Bir diğer ihtimal ise U19 takımı sahaya çıkacak, başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza beklenecek
4- Fenerbahçe U19 Takımı maça hiç çıkmayacak. Bunun cezai müeyyidesi ise talimatnameye göre "Bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan men" edilmek.
Son Dakika › Spor › Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar - Son Dakika
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig takımlarından Giresunspor'u yenerek moral bulduktan sonra Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu, takımının play-off hedefine odaklandığını ve önemli bir puan farkı olduğunu belirtti. Erzurumspor, Göztepe maçından üç puan almayı hedefliyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Fenerbahçe Koleji ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımını ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Akın, takıma tam destek verdiklerini belirtti.
Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Vakıfbank karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi. Maçın ilk dakikalarında alınan bir sayının ardından yaşanan sevinç sırasında Vakıfbank oyuncuları Cansu ve Ali Frantti'nin dudakları istemeden birbirine değdi. Oyuncuların o anlardaki surat ifadeleri ise viral oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında P. Karşıyaka, yarın Galatasaray'a deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde P. Karşıyaka 4. sırada yer alırken, Galatasaray ise 5. sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk devre müsabakasını P. Karşıyaka 98-76 kazanmıştı.
Uluslararası Cimnastik Federasyonu ve Bulgaristan Ritmik Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Sofya Ritmik Cimnastik Dünya Kupası'nda Antalyaspor'un sporcusu Melisa Sert, altın madalya kazandı. Sert, 3 kurdele - 2 top aleti finalinde 27 bin 200 puan toplayarak birinci oldu. Milli takımın madalya topladığı turnuva 7 Nisan'da sona erecek.
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma, yarın sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka ile iki takım, ligde 160. kez rakip olacak. Roma 5. sırada bulunurken, Lazio ise 7. basamakta yer alıyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 159 maçta Roma'nın 56 galibiyeti, Lazio'nun ise 42 galibiyeti bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle Serdar Azmoun, Mattia Zaccagni ve Manuel Lazzari bu maçta forma giyemeyecek.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen turistleri ağırlayacak. Merkezdeki otellerde rezervasyon yaptıran turistler, 159 santimetre kar ölçüsüne sahip olan kayak pistlerinde keyifli bir tatil geçirebilecekler. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, kayak merkezinin 3200 rakımdan sıfır lokasyonuna kadar kayılabilir durumda olduğunu belirtti. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin bayram için kayak misafiri rezervasyonları aldığını ve sezonun Haziranın ilk haftasına kadar devam edeceğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gençlik kamplarında görevlendirilmek üzere 660 gönüllü kamp lideri alımı yapacak. Adaylar, 15 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gönüllü liderliği havuzunu yenileme ve genişletmeyi amaçlayarak, rol model, gençleri yönlendiren, grup dinamiklerini etkin yönetebilen, yeteneklerini, bilgisini ve uzmanlığını paylaşan kişiler arasından 660 yeni kamp liderini seçecek. Yeni liderlere üç dönem halinde 6 gün süreyle eğitimler verilecek. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlik kamplarının gençlerin gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, bu yıl yapılacak alımla programı daha da güçlendirmeyi ve gençlere daha kaliteli bir deneyim sunmayı hedeflediklerini ifade etti.
Survivor 2024 All Star'da eleme potasında yer alan 4 adaydan biri adaya veda etti. İlk turda Sercan ve Özgür potadan çıkmayı başardı. İkinci turda ise Hakan ve Poyraz yarıştı ve Poyraz elendi. Poyraz, elenmesinin ardından duygusal bir açıklama yaparak kendini toparlamaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (19)