Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar - Son Dakika
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Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar

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Fenerbahçe'nin 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması için sahaya yansıtacağı tavırla ilgili senaryolar netleşmeye başlıyor. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkma, oyuncu sayısını düşürme, hakemi etkileme veya maça hiç çıkmama gibi farklı senaryolar üzerinde duruluyor.

05.04.2024 10:54  Güncelleme: 11:00
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Fenerbahçe'nin 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşması için sahaya yansıtacağı tavırla ilgili senaryolar netleşmeye başlıyor.

FENERBAHÇE U19 İLE ÇIKACAK

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da aldığı yetkilerle tepkisel ilk adımı atmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde başkan vekili Erol Bilecik'in "U19 takımıyla gideceğiz ve 90 dakikalık bir maç olmayacak" açıklamasından sonra Şanlıurfa'da şunların yaşanması bekleniyor...

DEV FİNALDE 4 SENARYO GERÇEKLEŞEBİLİR

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi'ne bakıldığında bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabiliyor. Müsabakanın devam edebilmesi için ise sahada mücadele eden oyuncu sayısının en az 7 olması şart. Bu durumda Fenerbahçe pazar günü şu seçeneklerden birini hayata geçirecek.

1- Fenerbahçe sahaya dokuz U19 Takımı futbolcusuyla çıkacak ancak bir süre sonra peş peşe veya aynı anda 3 oyuncu sakatlık yaşayacak ve sahadaki oyuncu sayısı 7'nin altına düşecek. Bu durumda ve talimat gereği hakem maçı oynatamayacak. Bu eyleme yönelik bir cezai müeyyide olmayacağı düşünülüyor.

2- Fenerbahçe U19 Takımı oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecekler.

3- Bir diğer ihtimal ise U19 takımı sahaya çıkacak, başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza beklenecek

4- Fenerbahçe U19 Takımı maça hiç çıkmayacak. Bunun cezai müeyyidesi ise talimatnameye göre "Bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan men" edilmek.

Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yunus Uslu: Bu kadar ağlamak nedir ya . Takım şampiyon olamıyor diye diğer kulüpler sana acıyıp herseyi hibe mi edecek . Bu kadar çocukluk yeter.. penaltıları alırken iyiydi sesiniz çıkmıyordu 108 57 Yanıtla mustafa sagdic: icardi yok diye sizin icin mac ertelenince guzeldi demi. fetosaray 38 42 Cengiz Gülecin: Kesin cinconlusun önce kendine bakacaksın sonra laf edeceksin paşam 10 15 Mert Markaloglu: Valla usandık ya süper kupa arabistsn oynamıyor ts ile 2020 de ikide bir sorun çıkartıyordu çdkiliriz vs kimle yarışsa hep aynı şeyler çıkmazsan çıkma be kardeşim alıştık zaten bi gideydin alt lige artık…. 6 2
  • Mehmet Aytekin: Her gece yatarken icardiyi düşün ali koç 84 40 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Ali koç taraftarına yıllardır yalandan ümit veriyon baktın olmuyo ben oynamıyom küstüm 77 36 Yanıtla
  • Tarık yücel: GS yi hiç bağlamaz. Alır kupasını müzesinde sergiler. 75 19 Yanıtla ferhat eser: Beşiktaşın başını alır gese 11 24
  • Tolga Arslanoğlu: Yapın birşeyler artık, 15 gündür 50 senaryo çıktı. Türkiye’nin en büyük kupası ne duruma düşürüldü. Ben Fenerbahçeliyim, ancak bende bıktım. Ne olacaksa yapın, Ali koç bizi de illet ettin. 68 14 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Onun korkusu çok başka anladınız siz onu:) 38 13 Yanıtla
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