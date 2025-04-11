Develigücü galibiyete şartlandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü, bu sezon Türkiye 3. Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Kulüp Başkanı İbrahim Şimşek yaptığı açıklamada, "Develi için, Develigücü için birlik olmak zamanı" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü, Pazar günü sahasında oynayacağı Şehit Kamil Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ceyhan 1967 mağlubiyeti sonrasında grup ikincilik şansını zorlayan kırmızı-siyahlılar, üçüncü sıraya yükselip Play-Off oynamayı planlıyor. Kalan 4 maçını kazandığı takdirde grubu en kötü 3. sırada bitirmeyi garantileyecek olan Develigücü, Pazar günü sahasında kazanmak hedefinde. Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, Pazar günü sahalarında oynayacakları Şehit Kamil Belediyespor maçını mutlak suretle kazanmak istediklerini söyledi. Başkan Şimşek, "Takımımız için kritik haftalardayız. Sahamızda oynayacağımız bu maçta ilçe halkımızın, taraftarımızın tam desteğini görmek istiyoruz. İlçemiz için takımımıza bu zaman destek çıkmayacaksak ne zaman destek olacağız. Pazar günkü maça 7'den 70'e herkesi bekliyoruz. Bir bütün olup 3 puanı almalıyız" dedi.

Develigücü ile Şehit Kamil Belediyespor maçı, 13 Nisan Pazar günü oynanacak. Develi ilçe stadındaki maç saat 15: 00'te başlayacak. - KAYSERİ