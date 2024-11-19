Dilovası'nda Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Dilovası'nda Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Töreni Düzenlendi

Dilovası\'nda Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Töreni Düzenlendi

Dilovası'nda gerçekleştirilen malzeme desteği töreninde, 450 sporcunun yararlanacağı 1800'ün üzerinde spor malzemesi dağıtıldı. Törene Kocaeli Valisi ve bölgedeki spor kulübü temsilcileri katıldı.

19.11.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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Dilovası'ndaki Amatör Spor Kulüplerine malzeme desteği

DİLOVASI, (İzmit) DHA - DİLOVASI'nda faaliyet gösteren spor kulüplerinin tamamını desteklemek amacıyla düzenlenen Dilovası Amatör Spor Kulüpleri malzeme desteği töreni geniş katılımla gerçekleşti.

Töreni TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan sunarken; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer'in yanı sıra Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu ve üst düzey yöneticileri ile bölgedeki amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

450 sporcuya, 1800'ün üstünde spor malzemesi desteği sağlanan proje kapsamında Dilovası Belediyespor, Diliskelesispor, Çerkeşlispor, Tavşancılspor, Dilovası Yıldızlar Spor ve Dilovası Gençlik Spor kulüplerinin yanı sıra okul spor kulüplerine ve bölgedeki çocuklara anlamlı destek sağlandı.

Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu, törende yaptığı açılış konuşmasında, kuruldukları günden bu yana sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınma konusunu da kendilerine misyon edindiklerini belirterek "Önemli bir projeye imza attığımızı düşünüyorum. Dilovası'nda faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine katkı sağlayarak, 450 sporcumuza 1808 parça spor malzemesi desteği sağladık. Spor gençlerimizin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimlerine de önemli katkılar sağlayan bir araçtır. Bugün hayata geçirdiğimiz bu anlamlı proje, sporun birleştirici ve kapsayıcı gücüyle sadece bugünün değil, geleceğin başarılı bireylerini desteklemek adına atılmış bir adımdır. Dilovası ilçemiz başta olmak üzere Kocaeli'de yaşayan gençlerimizin, özgüvenli ve motivasyonu yüksek, topluma örnek bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

Törende konuşan Kocaeli Valisi Sayın İlhami Aktaş ise şunları söyledi: "Bugün malzemelerini dağıttığımız bu sporcu gençlerimizin, ileride kazanacakları başarılarla gururlanmak istiyoruz. Öncelikle bu anlamlı projede desteklerini esirgemeyen Çolakoğlu Metalurji'nin değerli yöneticilerine ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum."

Günün anısına Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü'nün 41 numaralı formasını hediye etti. Konuşmaların ardından malzemeleri dağıtılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Dilovası'nda Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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